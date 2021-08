VIDEO | Ce spune Edi Iordănescu despre apariţiile publice ale lui Gigi Becali: ,,I-am solicitat nişte lucruri”

Edi Iordănescu, noul antrenor al FCSB-ului, a vorbit după de a fost instalat ca antrenor principal la echipa ,,roş-albastră”.

Acesta spune că toată responsabilitatea de la echipă cade pe umerii săi şi aşteptă ca jucătorii săi să performeze în perioada următoare.

Edi Iordănescu a vorbit şi despre obişnuitele ieşiri publice ale lui Gigi Becali în care îşi critică jucătorii. Acesta spune că a avut o discuţie cu patronul lui FCSB pentru a se mai tempera.

,,Am responsabilitate față de patron, suporteri, jucători. Sunt aici să producem performanță. Voi apela la toate mijloacele posibile să-mi apăr clubul, colegii, munca și să producem performanță. Patronul are dreptul și libertatea să comenteze ce-și dorește. E adevărat că i-am solicitat niște lucruri, i-am cerut să fie temperat, chiar dacă e nervos în unele momente. Dacă are nemulțumiri, să le îndrepte către mine. Eu sunt cel care va trage la răspundere jucătorii. Jucătorii au doar responsabilitate în fața mea. Mi-ar plăcea ca patronul să fie temperat, să ne sprijine și să ne înțeleagă.”, a declarat Edi Iordănescu, la conferinţa de presă.