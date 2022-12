Singurul Campionat pentru care Dan Petrescu este dipus să o lase pe CFR: ”Am mai zis-o mereu!”

Dan Petrescu este sub contract cu CFR.

Antrenorul a dezvăluit care ar fi singurul campionat pentru care ar lăsa echipa din Superligă.

”(n.r. – dacă primește o ofertă din străinătate) Am mai zis-o mereu. Sunt echipe din Anglia, dacă vin vreodată, asta nu o să fie o problemă să ne înțelegem, dar, în rest, în altă parte, nu cred că are rost să plec.

Eu mai am un an și jumătate de contract, cred că e ok. Dacă e 5 sau un an și jumătate, nu mai contează”, a spus Dan Petrescu în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani.