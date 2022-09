Sir Alex Ferguson șochează lumea fotbalului: „M-am îmbătat înainte de jocuri și am ajuns la închisoare”

Venerabilul Sir Alex Fergusson, care pe 31 decembrie va împlini 81 de ani, recunoaște că, pentru o scurtă perioadă de timp, a fost oaia neagră a familiei.

„Ieșeam în oraș să beau cu o zi înainte de meci”, recunoaște Sir Alex Fergusson

Se întâmpla la începutul anilor 1960, după ce s-a transferat de la Queens’s Park Rangers la St. Johnston. „Cariera mea o luase în jos și am ieșit puțin pe șine. Ieșeam în oraș să beau și o făceam chiar și vinerea seara, cu o zi înainte de meci.

Tatăl meu spunea: ‘Nu poți să mergi la dans dacă ai un meci mâine’. Acela a fost momentul în care ne-am certat.

Ajunsesem într-un punct în care mi-a spus: ‘Du-te pe drumul tău și vom vedea ce se întâmplă’, și apoi nu am mai vorbit unul cu celălalt”, a dezvăluit Sir Alex Ferguson în documentarul „ Never Give In”, conform publicației italiene ilposticipo.it.

Sir Alex Ferguson a ajuns la închisoare și a fost amendat cu 3 lire sterline

Fostul managerul al lui Manchester United a făcut cunoscut și că a fost amendat de poliție. „Într-o noapte am ieșit și m-am îmbătat. Totul a degenerat întrun scandal, așa că am ajuns la închisoare. M-am dus la tribunal și am primit o amendă de 3 lire sterline. Eram oaia neagră a familiei.

Acea perioadă a rămas mult timp în memoria mea și am regretat-o mereu. Aveam un trecut frumos, o educație bună, dar, cu toate acestea, am decăzut”, a mai povestit scoițianul.

Sir Alex Ferguson a dezvăluit și care a fost momentul în care și-a revenit. „St Johnstone a jucat un meci de campionat împotriva lui Rangers în decembrie 1963. Am reușit un hat-trick. A fost cel mai important joc din viața mea”, a adăugat Ferguson.

„După meci m-am dus acasă să-l văd pe tatăl meu, care știam că este mândru de mine. L-am întrebat: ‘Ce crezi, tată?’. El a răspuns: ‘A fost în regulă. Acesta e băiatul pe care l-am avut’.

După care am redevenit prieteni. Asta mi-a schimbat viața. A fost cea mai mare pauză din viața mea în care nu am vorbit cu tatăl meu (n.r. – 2 ani) și a contat pentru mine. La scurt timp am semnat cu Dunfermine. Pentru mine nu exista decât fotbalul”, a mai spus el.

Sir Alex Ferguson a câștigat 11 trofee cu Aberden și 38 cu Manchester United

Sir Alex Ferguson s-a retras din activitate în 1974. După o scurtă perioadă la scoțienii de la East Stirlingshire, le-a antrenat pe St. Mirren (Scoția, 1974-1978) și Aberdeen (1978-1985), în ultimul an pregătind și naționala Scoției.

În 1985 a ajuns la Manchester United, de unde a plecat în 2013, timp în care a câștigat 38 de trofee, printre care 13 titluri de campion al Angliei, două Champions League, Supercupa Europei, Cupa Intercontinentală și Campionatul Mondial al cluburilor.

Mai are în palmares alte 11 trofee cu Aberden (printre care trei titluri naționale, defunsta Cupa Cupelor și Supercupa Europei).