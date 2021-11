Situaţia de la Dinamo, deplânsă de un fost jucător important al clubului: ,,Nu credeam că e posibil aşa ceva”

Dinamo Bucureşti nu se regăseşte nici în acest sezon de Liga 1. După turul de campionat regulat, elevii lui Mircea Rednic au acumulat în clasament doar 8 puncte, situându-se pe poziţia a 15-a.

Sergiu Hanca, fost jucător în Ştefan cel Mare, a vorbit despre situaţia echipei ,,roş-albe”. Acestuia nu îi vine să creadă poziţia în care a ajuns clubul care pe vremea sa evolua cu Athletic Bilbao în preliminariile Europa League.

,,Este trist. Un club de talia lui Dinamo, ajuns în această situație, nu credeam că e posibil așa ceva. Etapele trec, ei nu acumuluează puncte. Noroc că punctele se vor înjumătăți la finalul sezonului regulat. La meciul cu Rapid, au fost aproape să câștige. Trebuie să se prezinte așa la toate meciurile.

Constanța e importantă în aceste momente dificile. Dacă nu fac asta, cu părere de rău, poate fi extrem de greu pentru ei. Eu nu cred că Dinamo poate să retrogradeze. Au jucători buni, dar când treci printr-o pasă proastă, când echipa e într-o criză, e greu. Mă gândesc la Torje, la Sorescu care a arătat atât de bine la începutul sezonului sau la Matei care are atâtea meciuri în Liga 1.

Cred că Sorescu se potrivea și la Legia. El ar fi jucat bandă. Ei vânduseră banda la Celtic. Legia are jucători fantastici, dar sunt pe loc retrogradabil.

Cred că a fost exact momentul oportun când am plecat de la Dinamo. Am scăpat exact când trebuia. Mă bucur că am luat această decizie. Sunt fericit de ce am găsit aici. Mă bucur de alegerea pe care am făcut-o.”, a declarat Sergiu Hanca, pentru Digisport.