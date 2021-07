Situația de la Dinamo nu îi dă pace lui Cornel Dinu: „Instituțiile statului ar trebui să se sesizeze!”

Formația din Ștefan cel Mare continuă să traverseze cea mai grea perioadă din istorie, iar intrarea în insolvență a pus și mai multă paie pe joc în vestiarul „câinilor”!

Lăsați de izbeliște de investitorii spanioli, „alb-roșii” au luptat neîncetat să supraviețuiască în ultimul sezon, iar sumele strânse de suporterii din DDB au fost singura sursă de venit a elevilor lui Dușan Uhrin Jr. Cornel Dinu, unul dintre marile legende ale clubului, a vorbit din nou despre situația în care a ajuns echipa sa de suflet și a ținut să tragă din nou semnalul de alarmă cu privire la modalitatea prin care Cortacero&co au pus mâna pe unul dintre cele mai mari branduri ale fotbalului românesc.

„La Dinamo e foarte simplu. Eu de vreun an și ceva am scris și am prezentat tot ce se întâmplă la Dinamo, nu m-a ascultat nimeni și port această suferință. Viața mea este legată de clubul Dinamo. Noi am fost în slujba lui Dinamo, nu ne-am folosit de Dinamo. Situația este foarte grea, dacă eram ascultat cred că se evita această ajungere în insolvență. Lucrurile sunt mult mai complexe.

O să spun un singur lucru, foarte simplu, pe care l-am mai spus. Această echipă spaniolă care a preluat Dinamo a făcut o așa-zisă inginerie financiară. Îmi stă mintea în loc pentru că nu s-a mai întâmplat nicăieri așa ceva. Spaniolii au preluat clubul prin mărirea capitalului social al coaforului Lotus.

Această societate avea capital social 200 de lei, s-a făcut mărirea la 2450 de lei, așa cum a mai procedat Șerdean în Anglia, cu altă firmă. Salvatorul Șerdean a înființat în Anglia o societate cu 14 lire și a dat garanții false. Am mai scris prin martie despre asta, dar nu interesează pe nimeni.

Este înfiorător! Cu un capital social de 500 de euro, spaniolii sunt așa-ziși proprietari la Dinamo, de fapt administratori. Nimeni nu a zis nimic, nimeni nu s-a dus peste Negoiță! Se va rezolva totul în 2052, când probabil nu o să mai fie nimeni dintre noi aici. Domnul Zăvăleanu cred că este dinamovist, el are experiență în aceste cazuri, are și o societate serioasă. Nu am încredere în personajele care apar acum în presă și care anunță că vor lucra la Dinamo. Existau soluții ca să nu se ajungă la insolvență.

La Registrul Comerțului, Cortacero apare ca administrator al lui Dinamo. El nu poate lua vreo decizie fără aprobarea coaforului Lotus. Instituțiile statului ar trebui să se sesizeze, există un dosar adormit la DNA, al lui Șerdean”, a spus Cornel Dinu, potrivit Digi Sport.