Situaţie fără ieşire de la Gaz Metan Mediaş: ,,Mi s-a spus că nimeni nu are putere de semnătură! Îmi doresc să plec”

Situaţia se complică pe zi ce trece la Gaz Metan Mediaş. Jucătorii nu şi-au primit din restanţele salariale şi sunt decişi să plece de la clubul ardelean.

Răzvan Grădinaru, mijlocaş la gruparea antrenată de Ilie Poenaru, spune că a fost în urmă cu câteva zile la club pentru a cere rezilierea contractului, însă i s-a transmis că nimeni nu are drept de semnătură. După înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-2, Răzvan Grădinaru vrea să înceteze colaborarea cu Gaz Metan şi să semneze într-o parte în care nu suntb astfel de probleme cu banii.

,,Este o situație destul de grea. Degeaba muncim pe teren și arătăm bine, dacă pierdem puncte. Degeaba arătăm bine, deși nu s-au făcut transferuri. A încercat Mister să ne țină pe linia de plutire cu sfaturi. S-a implicat, ne aducea vești despre bani. În acest moment, nu este nimeni să ne transmită ce se va întâmpla. Majoritatea jucătorilor se gândesc să își rezilieze contractul.

Am fost acum câteva zile la club. Mi s-a spus că nimeni nu are putere de semnătură pentru rezilierea contractelor. În momentul de față, nu am purtat nicio discuție. Îmi doresc să plec. Am discutat cu soția și, chiar dacă pierd acum 3-4 luni de salariu, mai bine merg acasă și mă gândesc unde pot să merg.

Am purtat și noi discuții între noi și am ajuns toți la același răspuns. Să ne strângem mâine și să vedem cum putem rezilia. E un moment greu. Ne pare rău că se întâmplă asta, dar ne-am făcut treaba, nu ne-am făcut de râs. Ne întreabă lumea prin oraș sau când mergem prin oraș dacă mai rezistăm. Nici după o victorie nu ne așteaptă nicio primă. Ultimele prime s-au dat în noiembrie când era președinte domnul Iordănescu. Cei vechi au luat salariul în august, iar cei noi în septembrie. Anul acesta nu am luat nimic.

Nu știu ce diferențe de salarii sunt, dar sunt bonusuri de luat din luna iunie. Nu am fi plecat dacă ne-ar fi spus ceva sigur. Cea mai mare grijă nu erau neapărat banii, dar și dacă săptămâna viitoare mai pierdem puncte.. Dacă ne accidentăm, ce se întâmplă?

Am auzit că a fost o ședință, dar am înțeles că nu s-a întâmplat nimic. Nu avem președinte. Nu ne poate spune nimeni nimic. Doar Mister ne-a mai spus câte ceva. Am câștigat la UTA și era o liniște și o supărare ca și cum am fi pierdut cu 0-5. Ne gândim la rezilierea contractului și vrem să plecăm de la un club care până acum nu a avut mari probleme.

Cel mai important este că, dacă am jucat atât de bine cu atâtea datorii, să vedem dacă putem juca mai bine cu banii la zi. Și azi puteam face un rezultat mai bun, dar, pe final, s-a simțit mentalul. Mister știe să ne monteze. Am rămas un grup de prieteni și luptăm unul pentru celalalt. Ne pare rău că se va distruge acest grup. Am rămas 12 jucători apropiați ca valoare și am arătat bine, nu ne-am făcut de râs cu nicio echipă”, a declarat Răzvan Grădinaru, pentru Digisport.