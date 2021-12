Situaţie inimaginabilă la Rapid! Foştii jucători, somaţi de ANAF din cauza clubului din Giuleşti

Situaţie fără precedent la Rapid. Mai mulţi foşti jucători la clubul din Giuleşti s-au trezit cu înştiinţări, dar şi cu somaţii din partea ANAF, pentru că nu şi-au achitat taxele la stat pe perioada în care au evoluat la clubul ,,alb-vişiniu”.

După ce au avut conturile blocate, mai mulţi dintre aceştia s-au decis să dea în judecată clubul. Mai mult, un fotbalist susţine, sub protecţia anonimatului, că i s-ar fi făcut un PFA, pe fals în semnătură, scrie ProSport. Iată cum ar fi decurs dialogul dintre fotbalist şi Ovidiu Burcă, când acesta a aflat de cele întâmplate.

,,Fotbalist: „Vin la tine cu o problemă. Am primit de la ANAF înștiințare acum că în perioada 2017-2018 mi s-a făcut un PFA cu sediul pe strada Aviației nr 1, sector 1 București de care eu nu știu. Declarații de venit la fel semnate de alte persoane, nu de către mine și datele mele trecute pe foi și documente de care eu nu am habar. Ce pot să fac în situația asta? Că eu în afară de contract nu am semnat nimic. Din ce reiese aici se vede cum clubul Rapid nu a plătit dările la stat pentru mine”.

Ovidiu Burcă: „Salut! Mai sunt câțiva băieți în aceeași situație. Nu știu să-ți spun exact. Contabila de la vremea respectivă a făcut toate procedurile astea. S-a schimbat între timp firma de contabilitate. Și acționarii… S-au schimbat multe”.

Fotbalist: „Bun, dar de ce s-a făcut PFA în numele meu, cu semnătura mea și toate cele? Eu nu am semnat nimic și nu am fost înștiințat de nimic. E fals în acte clar!”

Ovidiu Burcă: „Eu nu cred că a făcut cineva PFA pe numele tău. E înregistrat contractul ăla de la Rapid pe care l-ai semnat tu. El funcționa cam ca un plan!”

Fotbalist: „Contractul este una, PFA este alta!”

Ovidiu Burcă: „Eu nu cred”.

Fotbalist: „Trebuia specificat faptul că se va înființa un PFA atunci, trebuia să mi se comunice, nu să semneze alte persoane în numele meu pe acele documente”.

Ovidiu Burcă: „Îți repet, nu există așa ceva! Nu a înființat nimeni niciun PFA în numele tău! Că există niște taxe neachitate, asta se poate, sunt mai mulți în situația asta! Tu ai semnat un contract! Ăla e înregistrat, nu a semnat nimeni altcineva în locul tău. Ai toate pârghiile să dai în judecată penal, cum vrei tu!”

Fotbalist: „Cum nu a semnat dacă eu am văzut documentele de PFA cu numele și datele mele în original trimise în *** la Anaf? Eu nu le-am semnat pe acelea. Eu am semnat un contract, nu un PFA. Normal că asta o să fac”

Ovidiu Burcă: „Te rog!”

Fotbalist: Din păcate, oricum am plecat dezamăgit, dar sufletul mi-a rămas tot acolo. Ați ales să rămâneți cu măscărici, nu cu oameni care muncesc și pun suflet. Dar asta este altă poveste. O zi bună în continuare!”, apare în dialogul făcut public de sursa citată.

,,La mine problema e că pentru o sumă mică, e mai mare deranjul, dar sunt altii care au avut mii de euro blocate. Eu am avut pentru 1.200 lei. Cu penalitati s-a ajuns la 2.000 lei. Si ce mi-au mai luat ei din cont, puțin câte puțin. Dar când am avut bani în contul personal, 2.000 lei mi s-au oprit de la ANAF.

Așa scrie in contract, că ei trebuiau să achite și au venit vreo 3 ani la rând aceste hârtii de la ANAF. N-am recuperat niciun ban pâna azi. Am fost pasat de la unul la altul și pe urmă am lăsat-o baltă și mi-am plătit eu datoriile ca să scap. Nu am mai încercat să rezolv cu nimeni, mai ales că acum e Nico, care mi-e prieten. Nu am mai încercat să dezgrop morții, cum se spune.

Nu am discutat cu Victor Angelescu pentru că luam legătura cu fata de la birou și spunea «Vorbește cu Burcă». Burcă spunea «Vorbește cu Giulia». Și atât. Nu l-au băgat niciodată pe Victor (n.r. Victor Angelescu) în vorbă. Nici pe Andrei (n.r. Andrei Nicolescu), nici pe nimeni. Doar între ei doi a fost totul. Atât. De la unul la altul ne-au pasat.

Toată această situație m-a tras mai mult în jos, lumea m-a luat mai mult în derâdere. «Cum, măi? Ai jucat la Rapid și după aia te-ai dus în altă parte. Te-ai dus la Slatina și ai luat-o tot înapoi».

Viața mea fotbalistică azi e inexistentă. Pentru că am trecut prin aceleași momente, tot așa, cu amânarea banilor la celelalte echipe. Am și eu o familie și am zis că mai bine merg la muncă, unde știu că îmi primesc banii la timp, cum s-a stabilit. Am muncit o perioadă în România, după care am plecat în străinătate. Mi-e mai bine pe plan financiar, dar psihic mă mai macină din când în când. Poate se termina cu pandemia și revin în fotbal.”, a declarat şi fostul fotbalist Mihai Stancu, despre problemele întâmpinate la Rapid.

,,Conturile au fost blocate, doar că eu unul, personal, mi-am făcut reeșalonarea de plată și mi-am plătit din banii mei. Tot ce câștigam la echipa la care m-am dus, plăteam pe fiecare lună. Nu știu ce nu au plătit, dar cred că asigurările, CAS-ul și CASS-ul. Cu Victor (n.r. Victor Angelescu) nu am vorbit, am vorbit cu Ovidiu Burcă și el m-a sfătuit să îi dau în judecată.

Cu penalizări am ajuns la 164 de milioane de lei vechi. Știu ce am semnat acolo, aveam netul trecut în contract. Dacă aveam brutul, da, era greșeala mea dacă nu plăteam. I-am lăsat un mesaj lui Daniel Niculae acum pe WhatsApp, dar nu am primit niciun răspuns… și pe WhattsApp, și pe mail.”, a precizat şi Alexandru Duriţă, fost jucător la Rapid în 2019, pentru sursa citată.

,,Trece coronavirusul și îi voi da în judecată pe cei de la Rapid. Mi-a fost blocat cardul bancar de la niște bani pe care Rapidul nu i-a plătit ca taxe pentru stat în perioada în care eu am fost antrenor. 17.000 lei e o sumă destul de mare și ar fi normal să o plătească oficialii clubului la câte am făcut eu pentru Rapid, era obligația lor. Să sperăm că se va rezolva, să treacă pandemia și trebuie să fie totul pus la punct.”, puncta şi Constantin Schumacher, în luna aprilie, pentru ProSport.