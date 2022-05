Șoc la Bayern Munchen: Robert Lewandowski a anunțat că pleacă la vară! Ce sumă cere clubul

Atacantul polonez Robert Lewandowski i-a anunțat pe oficialii clubului german Bayern Munchen, la care a jucat în ultimele opt sezoane, că în vară va pleca. Gruparea este tentată să-i dea drumul, pentru a nui-l pierde gratis în 2023, când îi expiră contractul.

Atacantul polonez a ajuns la Bayern în 2014, de la Borussia Dortmund, timp în care a jucat 374 de meciuri pentru gruparea germană întoate competițiile și a marcat de 343 de goluri.

Contractul lui expiră în 2023, iar în acest sezon cele două părți au inițiat mai multe serii de discuții pentru prelungirea înțelegerii.

Probleme au apărut în momentul în care s-a ajuns la salariul jucătorului. În prezent, „Lewa” câștigă 19,5 milioane de euro și a cerut 30 de milioane. Bayern a replicat că este dispusă să-i ofer 24 de milioane, moment în care negocierile s-au oprit.

Robert Lewandowski does not want to sign a new contract with Bayern Munich, GOAL can confirm ❌ pic.twitter.com/xSMQNs9cSX

— GOAL (@goal) May 12, 2022