Șoc uriaș în lumea sportului – Un triplu campion olimpic a anunțat că se retrage din activitate

Austriacul Matthias Mayer, triplu campion olimpic la schi, şi-a anunţat, joi, retragerea din activitatea sportivă.

“M-am gândit în ultimele zile şi consider că a venit momentul să mă retrag. Ajunge. Nu mai am suficientă poftă. A fost un sezon formidabil anul trecut, când am câştigat al treilea aur olimpic. În această iarnă am început bine, sunt mulţumit, dar ajunge. Înţeleg că decizia mea poate fi surprinzătoare, însă acum sportul competitiv a rămas în trecut”, a declarat Matthias Mayer.

Mayer, în vârstă de 32 de ani, a ocupat în această iarnă locul patru la coborâre la Beaver Creek şi Lake Louise şi locul trei la Val Gardena.

El are în palmares aurul olimpic obţinut în 2014 la Soci (coborâre), în 2018 la Pyeongchang (Super-G) şi în 2022 la Beijing (Super-G). La Beijing a obţinut şi medalia de bronz la coborâre.