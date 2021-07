Sora lui Courtois și-a dat seama că a greșit, după ce l-a atacat pe Spinazzola, în momentul accidentării

Însă meciul a avut parte și de un moment mai puțin plăcut. În minutul 79, Spinazzola, fundașul stânga al lui Roberto Mancini, s-a accidentat grav. În timp ce era întins pe gazon, sora lui Thibaut Courtois, portarul titular al Belgiei, a avut o reacție nepotrivită la adresa fotbalistului, pe care l-a acuzat că trage de timp.

„Astea sunt trucuri ieftine!”, i-a strigat atunci Valerie Courtois lui Spinazzola, în timp ce îl filma pe unul dintre cei mai buni fotbaliști de la EURO 2020, care a aflat verdictul dur al medicilor: ruptură a tendonului lui Ahile. Acesta va absenta timp de șase luni, conform presei italiene.

Leonardo Spinazzola broke his Achilles tendon, @SkySport just reported. He’ll be out for many months. One of the best players of the Euros so far. 🇮🇹 #Spinazzola pic.twitter.com/kWQ6VPfetm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2021