Sorana Cîrstea a descris meciul cu Sloane Stephens, jucat în două zile: „Lumea nu știe ce e în culise”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (24 WTA, cs 19) s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida).

„Am stat la bază 12 ore. Lumea nu știe detalii din culise”, a spus Sorana Cîrstea, după meciul cu Sloane Stephens

Ea a învins-o pe americanca Sloane Stephens (41 WTA) cu 6-2, 6-1. Meciul a început vineri, a fost întrerupt din cauza ploii la 5-2 și s-a reluat a doua zi. În total, cele două jucătoare au stat pe teren 52 de minute.

„A fost un meci scurt, însă extrem de lung ca timp de așteptare, două zile pentru o oră de joc. Mă bucură rezultatul și că nu am stat mult pe teren. Mă bucură că am terminat repede. De fiecare dată când se oprește meciul, e mai greu pentru cel care conduce.

Am stat la bază 12 ore. Lumea nu știe detalii din culise. Azi am venit aici la ora 09:00, iar acum e ora 18:00. Mă bucur de cum am reușit să gestionez partida”, a declarat Sorana Cîrstea, conform Digi Sport.

Cîrstea va juca în continuare cu sportiva rusă Darya Kasatkina (11 WTA, cs 10), care a beneficiat de abandonul americancei Clairei Liu (114 WTA, venită din calificări), când o conducea cu 6-0, 1-0.

Kasatkina are 2-1 în meciurile directe cu Cîrstea. S-a impus în 2018 cu 6-3, 6-1 în turul 2 la Madrid și anul acetsa, pe 9 februarie, la Abu Dhabi, cu 6-2, 6-0 în sferturi. La rândul ei, Cîrstea a câștigat în 2021, la Roland Garros, cu 6-3, 6-2, în turul 3.