Sorana Cîrstea a fost eliminată în Turul 1 la Ţiriac Foundation Trophy! Duel românesc în Turul 2

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (38 WTA), prima favorită la Ţiriac Foundation Trophy de la Bucureşti, a fost eliminată de elveţianca Simona Waltert (118 WTA).

„Singurul lucru de care îmi pare rău este publicul”, a spus Sorana Cîrstea după eliminare

Waltert s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3 într-o oră şi 29 de minute de joc. „Îmi pare rău că azi nu am reuşit să joc mai bine, să am ocazia să am mai multe meciuri aici pentru că e o bucurie să joc acasă. Se mai întâmplă, mai sunt şi zile proaste ca aceasta.

Nu am mai jucat pe zgură de mult, iar asta s-a văzut. Încercam să joc ca pe suprafaţă rapidă şi nu mergea… se mai întâmplă, în tenis mai şi câştigi, mai şi pierzi. Singurul lucru de care îmi pare rău este publicul.

E un privilegiu mereu să joc acasă, mai ales că azi am avut alături familia, părinţii, unchii, mătuşa, lucru care nu se întâmplă mereu. Îmi pare rău că nu am reuşit să câştig ca să pot să joc din nou în faţa lor. Azi nu a fost o zi reuşită pentru mine”, a spus Cîrstea.

„Mă bucur să avem din nou un turneu la Bucureşti, înseamnă enorm pentru tenisul feminin, pentru generaţiile din urmă. Ne dorim să crească măcar la 250 (n.r. – categorie WTA 250), poate chiar 500.

Ştiu că domnul Ion Ţiriac încearcă, dar problema este locul unde să organizezi un turneu aşa mare. Aici încropim un 125, dar un turneu 250 sau 500 este exclus. Important e să găsim o bază unde să se organizeze”, a adăugat ea.

Jucătoarea nu ştie deocamdată dacă acesta este ultimul turneu la care participă în actualul sezon: „Este un final complicat de sezon pentru mine, am nişte probleme de sănătate, trebuie să fac nişte verificări să văd despre ce e vorba. Apoi voi decide dacă mai joc două turnee pe final sau închei sezonul aici şi încerc să mă odihnesc pentru anul următor”.

Ulterior, ea s-a referit și la eventuala revenire în echipa de Billie Jean King Cup a României. „Horia Tecău a încercat să mă convingă să revin, doar că decizia mea de a mă retrage va rămâne neschimbată.

Joc la Fed Cup (n.r. – fosta denumire a competiției) de când aveam 14-15 ani şi a fost mereu o bucurie, însă sunt pe final de carieră şi e normal să mă concentrez pe proiectele personale. Eu simt că mi-am făcut datoria.

Nu mai am 10 ani de carieră în faţă, poate nici 5, chiar dacă eu mă simt bine. Sunt pe sfârşit de carieră, e un lucru realist. Nu mi-am dat un deadline. Eu voi juca atât cât timp voi simţi plăcere şi voi fi acolo, în top 30-40. Nu ştiu în câţi ani mă voi retrage, dar e o realitate, buletinul nu minte”, a explicat ea.

Irina Bara și Irina Begu vor fi adversare în Turul 2

Unul dintre meciurile din Turul 2 este cel dintre Irina Bara (127 WTA) și Irina Camelia Begu (41 WTA, cs 2). Prima a învins-o pe Ipek Oz (Turcia, 204 WTA, lucky loser) cu 6-3, 6-2.

A doua a trecut cu 6-3, 6-1 pe Laura Pigossi (Brazilia, 102 WTA). „Ultima oară în ţară am jucat la Cluj, dar fără spectatori.

E bine să joci acasă, mă bucur că în sfârşit avem un turneu la Bucureşti. Sper eu să fie un turneu şi mai mare la anul, dar este şi acesta un început.

Eu mi-aş dori să fie un turneu de minimum 250 la Bucureşti, din ce am înţeles se fac eforturi şi am speranţa că poate creşte chiar de la anul.

Pentru mine e primul turneu după hard şi nu am aşteptări. Încerc să mă concentrez pe fiecare meci în parte, iar dacă e să ajung în finală şi apoi să câştig m-aş bucura foarte mult”, a afirmat Begu.

Nici ea nu se gândeşte să revină asupra deciziei de retragere din echipa de Billie Jean King Cup a României. „Fed Cup a însemnat şi înseamnă foarte mult pentru mine, am jucat atâţia ani. Amintirile nu se compară cu nimic.

Nu e vorba despre vârstă, însă m-am retras de la Fed Cup şi las locul celorlalte fete şi sper eu să facă o treabă la fel de bună ca noi, poate chiar mai bună”, a încheiat românca.

Rezultatele complete din Turul 1:

Sorana Cîrstea (38, cs 1, WC) – Simona Waltert (Elveţia, 118) 3-6, 3-6

3-6, 3-6 Reka Luca Jani (Ungaria, 114) – Nuria Brancaccio (Italia, 300) 6-3, 6-3

– Nuria Brancaccio (Italia, 300) 6-3, 6-3 Victoria Tomova (Bulgaria, 98) – Ilona Georgiana Ghioroaie (358, WC) 6-1, 6-3

– Ilona Georgiana Ghioroaie (358, WC) 6-1, 6-3 Cristina Dinu (385, Q) – Panna Udvardy (Ungaria, 76, cs 6) 5-7, 5-7

5-7, 5-7 Lucia Bronzetti (Italia, 57, cs 4) – Maryna Zanevska (Belgia, 100) 1-6, 0-6

1-6, 0-6 Elisabetta Cocciaretto (Italia, 93) – Erika Andreeva (Rusia, 139) 4-6, 1-6

4-6, 1-6 Andreea Roşca (307, WC) – Julia Grabher (Austria, 97) 0-6, 3-6

0-6, 3-6 Miriam Bulgaru (398, WC) – Mayar Sherif (Egipt, 74, cs 5) 4-6, 2-6

4-6, 2-6 Dalma Galfi (Ungaria, 79, cs 8) – Jaimee Fourlis (Australia, 169) 6-4, 6-4

– Jaimee Fourlis (Australia, 169) 6-4, 6-4 Ioana Loredana Roşca (436, WC) – Sara Errani (Italia, 115) 1-6, 0-6

1-6, 0-6 Gabriela Lee (138) – Rebeka Masarova (Spania, 199, Q) 6-3, 2-6, 4-6

6-3, 2-6, 4-6 Darya Astakhova (Rusia, 236, Q) – Anna Bondar (Ungaria, 52, cs 3) 6-4, 3-6, 3-6

6-4, 3-6, 3-6 Danka Kovinic (Muntenegru, 78, cs 7) – Katerina Baindl (Ucraina, 134) 4-6, 2-6

4-6, 2-6 Maria Carle (Argentina, 161) – Aliona Bolsova (Spania, 206, Q) 1-6, 6-7 (8)

1-6, 6-7 (8) Irina Bara (127) – Ipek Oz (Turcia, 204, LL) 6-3, 6-2

– Ipek Oz (Turcia, 204, LL) 6-3, 6-2 Laura Pigossi (Brazilia, 102) – Irina Begu (41, cs 2) 3-6, 1-6

Programul partidelor din Turul 2 / Optimi