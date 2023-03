Sorana Cîrstea, susținută puternic de Ilie Năstase: „La vârsta ei are o mare experienţă!”

Ilie Năstase, fostul tenismen român, a vorbit recent despre Sorana Cîrstea, tenismena de 32 de ani.

Mai exact, acesta consideră că Sorana poate ajunge între primele 10 jucătoare ale lumii. Iată cum a argumentat.

„La vârsta ei are o mare experienţă!”

„Are rezultate foarte bune în acest an, deşi nu am văzut multe meciuri. Cred că vrea să meargă spre top 10, să vedem dacă poate să urce aşa mult. Nu este târziu, la vârsta ei are o mare experienţă, a jucat multe turnee, totul este posibil.

Sunt foarte multe jucătoare din circuit foarte bune, s-au echilibrat valorile în partea superioară, după părerea mea. Măcar să bată din alea primele câteva şi uşor-uşor o să urce în clasament, dacă o ţine tot aşa”, a spus Ilie Năstase pentru fanatik.ro.