Sorescu, fericit după succesul de la Timișoara: „Aveam nevoie de victorie. Trebuia să ne descărcăm!”

Căpitanul dinamoviștilor a oferit prima reacție după calificarea echipei sale în optimile Cupei României!

Deian Sorescu a vorbit despre importanța succesului împotriva celor de la Ripensia Timișoara și este de părere că echipa sa avea mare nevoie de o victorie în duelul de astăzi. Totodată, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a ținut să marcheze și revenirea pe stadionul Dan Păltinișanu, arenă pe care a evoluat până să ajungă la Dinamo, în tricoul celor de la Poli Timișoara.

„Ne-am dorit de la meci la meci să scoatem maximul, să câștigăm, asta e cel mai important, pentru asta muncim la antrenament. M-am bucurat foarte mult că m-am întors acasă, că am picat cu o echipă din Timișoara, pentru că a trecut foarte mult timp de când am jucat pe stadionul în care eu am crescut.

Am fost aici, am crescut aici, știu ce înseamnă când o echipă din Timișoara joacă contra uneia din capitală, cunosc rivalitatea de aici și dorința celor de aici să câștige împotriva lor, asta am și discutat înainte. Știu ce înseamnă să fii din Timișoara și să joci împotriva echipelor mari.

N-am venit deloc relaxați, dimpotrivă, am venit foarte concentrați, pentru că ne trebuia o victorie, trebuia să ne descărcăm și să căpătăm încredere în noi. Am venit aici cu moral și ambiție foarte mare. Meciurile nu sunt așa ușoare, a fost și un teren greu, dar nu avem scuze. Am avut ocazii și în timp trebuie să învățăm mai mult”, a spus Sorescu, la finalul partidei.