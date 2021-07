Sorescu răspunde cu un hattrick aroganțelor: „Acum am ocazia să vorbesc eu”. Ce spune de restanțele salariale

Dinamo a reușit să câștige, scor 3-2, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Voluntari, în prima rundă din noul sezon al Ligii 1.

Toate golurile ”alb-roșilor” au fost marcate de Deian Sorescu (minutele 44, 59 și 72), autorul unui hattrick de senzație.

La finalul partidei, eroul dinamoviștilor a vorbit despre primul meci disputat în fața suporterilor, dar și despre ironiile venite din tabăra ilfovenilor cu privire la numărul de goluri pe care aceștia le-ar fi marcat.

De asemenea, Deian Sorescu a explicat și gestul făcut la marcarea celui de-al treilea gol, dar a ținut să lămurească faptul că și el face parte din grupul jucătorilor care nu au salariile la zi.

”Am luptat, toți băieții au luptat. Au fost mulți jucători tineri pentru care astăzi a fost primul lor meci și mă bucur că au reușit să lupte și să vadă ce atmosferă pot să creeze acești fani minunați. Prefer să nu vorbesc înainte de meci și să vorbesc după pentru că acum am ocazia să vorbesc eu. Au zis că ne dau nouă-zece (n.r. goluri) din câte am înțeles eu, dar uite că astăzi am demonstrat pe teren și cu siguranță ne-a făcut să arătăm altă față.

Mi-am asumat că voi lua galben pentru că am pe spate o poveste pe care pe mine mă motivează și mă face să lupt zi de zi. Iar la golul trei, am arătat banderola către galerie, către unicul nostru căpitan, Cătălin Hîldan. A fost primul meci cu spectatori după pandemie și voiam să vadă că și noi suntem conștienți că el e alături de noi.

Nu vreau să vorbesc despre acest subiect (n.r. plecarea sa). Dar așa cum am spus și la sfârșitul sezonului, am contract cu Dinamo până în 2023, îmi voi respecta contractul și vedem ce va fi în perioada următoare. Nu mi-am depus memoriu, dar am pierdut și eu la fel ca ceilalți băieți ca să știe lumea că nu am salariile la zi. Să lămuresc lucrul acesta pentru că nu vreau să pic prost în fața băieților și am și eu restanțe ca toți ceilalți”, a declarat Deian Sorescu, la finalul partidei din ”Ștefan cel Mare”.