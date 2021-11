Sorin Buşu, încântat după egalul cu Rapid: ,,Dacă vom juca la fel, vom lega victorii”

Sorin Buşu, fotbalistul celor de la FC U Craiova 1948, a reacţionat la finalul jocului cu Rapid, din cadrul etapei a 14-a a Ligii 1, terminat cu o remiză, scor 0-0.

După meciul de la Mioveni, fundaşul oltenilor este de părere că el şi colegii săi puteau pleca cu toate punctele acasă, după ce Compagno a ratat singur cu Horaţiu Moldovan.

,,A fost un 0-0 muncit, ne aşteptam să fie un meci de luptă, am venit pregătiţi pentru asta, cu puţină şansă puteam pleca cu toate punctele în seara asta.

Prima repriză a fost echilibrată, în repriza a doua am intrat noi mai bine în meci. Puteam să inscriem dacă ne gândim la ocazia lui Compagno. În teren s-a simţit ca un derby. Din păcate echipele să joace fără suporteri, e păcat si fotbalul are de pierdut. Eu cred că am continuat cu aceeaşi atitudine. De aici trebuie să plecăm. Dacă intrăm şi la meciurile viitoare aşa, vom lega victorii’‘, a declarat Sorin Buşu, la finalul jocului cu Rapid

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 6 în Liga 1, unde a acumulat 23 de puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la FC U Craiova 1948 au rămas pe locul 12 în campionat, cu 13 puncte acumulate din 14 meciuri disputate.