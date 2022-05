Sorin Cârțu a comentat gestul lui Nicușor Bancu cu Sepsi: „Nu prea ai ce să îi reproșezi”

Universitatea Craiova a fost eliminată în semifinalele Cupei României de Sepsi, după ce a pierdut și manșa retur, jucată acasă, cu 0-1, după ce în tur fusese învinsă cu 1-2. Cu 4 minute înainte de final, căpitanul Nicușor Bancu a fost eliminat.

Sezon încheiat pentru Nicușor Bancu

Sunt șanse foarte mari ca sezonul să se fi încheiat pentru Nicușor Bancu, deși Universitatea Craiova mai are de jucat 3 meciuri. Este vorba de partidele de campionat cu CFR Cluj (în deplasare) și Farul (acasă) și cea din barajul pentru Conference League (acasă).

Nicușor Bancu i-a aplicat o lovitură cu capul în piept lui Stefan Ashkovski. De parcă asta nu ar fi fost suficient, când jucătorul de la Sepsi era întins pe gazon, fotbalistul Universității l-a lovit cu mingea în cap.

Pentru un cartonaș galben se dă o suspendare de două etape, dar având în vedere gesturile făcute de căpitanul echipei din Bănie, nu ar mira pe nimeni dacă va sta câteva meciuri și în sezonul viitor.

„Atitudinea lui ne-a surprins pe toți”, a recunoscut Sorin Cârțu

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a condamnat atitudinea căpitanului echipei. „Nu ne așteptam, mai ales din partea lui, mai ales că era un băiat liniștit. Nu prea ai ce să-i reproșezi. Atitudinea lui ne-a surprins pe toți.

Aș fi vrut să-l fi imitat pe Zidane cu golul din finala Champions League”, a declarat Sorin Cârțu la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

„A fost un gest de frustrare. La momentul ăla eram conduși, se simțea pericolul de a pierde posibilitatea de a juca finala. Era și faptul că la gol îl depășise Ștefănescu. Nu am discutat cu el. Încerc așa, cât de cât, să înțeleg atitudinea lui.

Nici nu a mai așteptat decizia arbitrului. E o frustrare. S-a simțit neputincios în toată situația aia, în calitate de căpitan, că nu a rezolvat, împreună cu echipa, ceea ce ne propusesem”, a precizat Cârțu.

„Trebuie să ne îndeplinim obiectivul de a juca în cupele europene”, a spus Sorin Cârțu

În ceea ce privește meciurile pe care Universitatea Craiova le mai are de jucat, Sorin Cârțu a anunțat că noul obiectiv este câștigareda barajului pentru Conference League.

„Suntem obligați să ne supunem barajului pentru a ne îndeplini obiectivul de a juca în cupele europene. Nu e un regulament, ci o decizie luată așa… Nu avem ce să facem…

Am fost la mâna noastră la toate obiectivele, dar le-am ratat, am făcut o mare dezamăgire, o dezamăgire maximă. Tot ce s-a întâmplat până acum a fost o dezamăgire maximă. Eu am o explicație, dar nu…

Eu vorbesc cu domnul Mihai Rotaru (n.r. – patronul clubului), iar explicațiile mele sunt pertinente și susținute de niște argumente. Trebuie să analizăm tot ce s-a întâmplat”, a declarat Sorin Cârțu, la Pro Arena.