Sorin Cârțu a răbufnit după acuzele oficialilor FCSB-ului: ,,Cât au mai plâns! Să nu uite de penalty-ul dat de preacuviosul Tudor”

Cei de la FCSB au considerat că victoria Universității Craiovei a fost una nemeritată, având în vedere că bucureștenii au dominat partida și s-au văzut învinși după un gol din penalty și o execuție superbă a lui Ovidiu Bic.

Sorin Cârțu nu s-a putut abține și i-a atacat pe oficialii FCSB-ului, rememorând meciul din returul sezonului regulat, când FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în ultimul minut, cu scorul de 3-2.

,,Sunt puțin dezamăgit de toate comentariile astea făcute și cât a plâns adversarul prin faptul că ar fi dominat, că nu știu cum, că e nu e meritat rezultatul. Le-aș reaminti ce s-a întâmplat în partida de la Craiova, când au câștigat în minutul 93, după o repriză a doua în care nu prea au contat. Li se putea întâmpla ca acel gol din minutul 93 nici să nu conteze, să fie doar pentru micșorarea handicapului.



Sunt multe comentarii, dar eu mă bucur că nu suntem într-o săptămână în care să plângem că am primit gol dintr-un fault clar al lui Vinicius. Ei aduc mereu în prim-plan niște ocazii clare avute, cum a fost capul lui Vinicius, rezultat în urma unui fault grosolan la Papp. Ei au avut niște ocazii prin niște lovituri de cap care nu sunt atât de imparabile încât portarul să nu poată reacționa. Nu știu de ce comentează atât, aduc în evidență niște momente care, dacă s-ar fi concretizat, erau o japcă. Și atunci de ce tot comentăm atât? Ar trebui să trecem mai ușor. Să nu uite ce s-a întâmplat în tur, când și noi am avut frustrările noastre atunci, când am primit în minutul 93″, a spus Sorin Cârțu.