Sorin Cârțu anunță că Laszlo Balint ar putea fi demis chiar și după victoria cu FCU: „Orice se poate întâmpla”

Sorin Cârțu a fost întrebat despre o posibilă demitere a lui Laszlo Balint de la Universitatea Craiova chiar și după victoria în fața celor de la FCU.

„La toți antrenorii de la Craiova tot timpul scaunul se clatină când nu sunt rezultate. (n.r. Întrebat dacă Laszlo Balint va fi pe bancă la returul din Conference League) Nu știu. Orice se poate întâmpla. A fost victorie astăzi, dar până acum înfrângeri. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Aia vreau, să ne calificăm”, a spus Sorin Cârțu potrivit ProSport.

„Vreau să felicit băieții, au făcut un efort admirabil, au jucat ce trebuia să jucăm. Știam că va trebui să suferim, că ne vor pune sub presiune, dar s-a terminat cu bine și am bifat prima victorie într-un meci special pentru noi. Este normal să fie și momente mai puțin bune, mai ales când joci în asemenea ritm. Dar mă bucur reacția de după golul primit, așa a fost și cu Rapid, dar atunci nu am concretizat. Și acum, dacă marcam golul 3 ne făceam meciul mult mai liniștit.,

Noi aveam nevoie de rezultat, așa că la 2 la 0 era important să securizăm rezultatul. A fost și întreruperea, ne-a scos puțin din ritm. Știam că vom avea culoare, spații, trebuia să le exploatăm. Eu nu țin minte decât o ocazie a lor, dar astfel de meciuri se câștigă și cu suferință, cu sacrificiu. Degeaba jucam bine și la sfârșit iar plângeam. Au fost multe meciuri când am dominat și am pierdut, acum a fost important să fim siguri de rezultat”, a spus Laszlo Balint la finalul meciului.