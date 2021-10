Sorin Cârțu, declarație sinceră după succesul din derby: „E o nou-promovată, ce voiai, să ne bată pe noi?”

Președintele celor de la CSU Craiova a oferit prima reacție după victoria echipei sale, scor 2-0, împotriva celor de la FC U Craiova 1948!

Marele duel al Olteniei a fost câștigat de echipa lui Mihai Rotaru, iar Sorin Cârțu nu s-a putut abține și i-a ironizat pe rivalii din oraș. „Sorinaccio” a mărturisit că nu s-a temut nicio secundă de o eventuală surpriză din partea elevilor lui Adrian Mutu și a fost sigur că CSU va ieși învingătoare la finalul celor 90 de minute.

„Știam că suntem o echipă care e capabilă să se detașeze de adversari. Nu e un meci așa de orgoliu pentru mine. E o nou-promovată, ce voiai, să ne bată pe noi? Nu m-am temut de mari incidente în teren. Fortele de ordine au fost și in oraș, era mai puțin probabil să se întâmple ceva.

Despre Compagno? Nici eu nu am ințeles ce e cu gestul ăla. Un gest copilăresc si nu isi avea locul. Echipele in teren s-au comportat exact cum trebuia. Nu am avut asa o frică că am putea pierde partida. FCU a avut la majoritatea acțiunilor 8-9 jucători in spatele balonului. Era greu să găsești culoarele. Aici a fost calitatea echipei. Au avut răbdare, au construit. Când s-a rămas 11 contra 10 a fost mai ușor.

CFR Cluj e la distanță, e drum lung. Este un handicap de puncte pe care trebuie sa il recuperam in următoarele partide. Victoriile cu Dinamo și FCU să creeze o stare de spirit ca sa nu mai calcam pe delături. Am avut jocul de azi sub control, dar așa am avut și cu FC Botoșani și Sepsi, unde nu am câștigat”, a declarat Sorin Cârțu la Digi Sport.