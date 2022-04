Sorin Cârțu, înaintea derby-ului dintre Craiova și CFR: ,,Putem da lovitura de graţie, dar trebuie să fim foarte atenţi şi concentraţi

Universitatea Craiova se întâlni cu CFR Cluj, duminică, ora 20:30, pe arena „Ion Oblemenco”. Atunci vor avea loc şi alegerile pentru postul de preşedinte al clubului din Bănie, la care Sorin Cârțu candidează singur.

Sorin Cârțu se așteaptă la un egal în partida dintre campioana României și echipa din Bănie, iar un rezultat pozițiv ar întări moralul Craiovei.

Sorin Cârţu consideră că s-au pierdut prea multe meciuri pentru o echipă cu pretenţii la campionat și că oltenii nu au existat în lupta pentru titlu.

„N-aş vrea să pierdem cu CFR, pentru că venim după un moment bun, avem o stare de spirit pozitivă după victoria aceasta la Bucureşti cu FCSB. Mi-aş dori o atitudine echilibrată şi cu agresivitate pozitivă, pentru a obţine cele trei puncte, care ne-ar consolida în lupta pentru locul doi. Locul trei nu este însă nici el asigurat, pentru că înfrângerea cu Voluntari va atârna, voiam şase puncte faţă de ei, era mai bine să ne detaşăm. Ne-ar ajuta foarte mult o victorie cu CFR, dar m-aş mulţumi şi să nu pierdem. Să fim echilibraţi, să nu mai facem cadouri, să fim nevoiţi să alergăm după egalare.

Să vedem dacă putem da lovitura de graţie, dar trebuie să fim foarte atenţi şi concentraţi. Mă aştept ca Dan Petrescu să spună că suntem favoriţi, am văzut că a spus deja că intrăm în lupta la titlu dacă vom bate, dar nu ştiu dacă mai merg astfel de declaraţii. Am văzut că şi Toni Petrea a spus că am avut nu ştiu ce strategie, de parcă ne-am fi îmbolnăvit noi jucătorii

Tot ce s-a întâmplat anul acesta nu este normal pentru un club precum Universitatea Craiova. Nouă înfrângeri sunt foarte multe, dar, cu o excepţie, au fost meciuri sub controlul nostru şi s-au întâmplat acele înfrângeri pe greşeli de arbitraj, pe ghinion, pe greşelile noastre. Dar, au fost foarte multe înfrângeri…Şi ce s-a întâmplat în ultimii ani în cupele europene a afectat şi bugetul clubului, acele eliminări cu Tbilisi şi Laci” a declarat Sorin Cârţu.