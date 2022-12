Sorin Cârțu l-a umilit pe Mirel Rădoi: „Nici n-am vrut să aud! Îmi insultă inteligența!”

Mirel Rădoi a plecat cu mare scandal de la CSU Craiova. Se pare că apele nu s-au liniștit nici acum.

Sorin Cârțu, președintele clubului, a declarat că nu i-a acceptat scuzele antrenorului. Iată ce a spus despre gesturile lui Rădoi.

„Nici n-am vrut să aud! Îmi insultă inteligența!”

„Cum să dai 4 jucători afară când tu mai ai 10 etape când poți câștiga puncte? Noi am fost singura echipă care n-a exploatat perioada aceea de 17 zile. Am luat un singur punct. În seara când Rădoi și-a dat demisia am avut o stare mai rea ca oricând.



Eu mereu mi-am asumat. Am pierdut contracte de sute de mii de euro, eu nu sunt atârnător, îmi asum tot. Bă, dar când eu n-am nicio vină și tu spui că sunt responsabil de eșecurile tale”, a declarat Sorin Cârțu, pentru ProSport.

„Eu nu spun dacă a fost sau nu înfumurat. Am fost foarte supărat că m-a atacat. El n-a existat în viața mea, eu nu exist în viața lui. Nu mi se pare normal ca tu, după meciul ăla cu FC Argeș, să faci ce ai făcut la televizor, iar a doua zi când ai venit să reziliezi contractul să vii la mine în birou să dai mâna cu mine și să-ți prezinți scuzele.

Voi ce credeți, am dat mâna cu el? Nici n-am vrut să aud! Mi s-a părut o subapreciere, îmi insultă inteligența. Balint n-a reușit, Mirel n-a reușit, e vina noastră, nu? Dați vina pe noi. Rădoi când a venit a cerut jucători”, a mai spus oficialul oltenilor, pentru sursa citată.