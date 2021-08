Sorin Cârțu nu a mai suportat: „M-am enervat”. Cum s-a liniștit

CSU Craiova a câștigat cu Rapid, scor 2-1 în derby-ul zilei de sâmbătă, din etapa a șaptea din Liga 1 și le-a administrat giuleștenilor, astfel, prima înfrângere din acest sezon.

Sorin Cârțu a vorbit și el despre meciul de pe Arena Națională. Oficialul oltenilor a plecat mai devreme de la stadion, fiind exasperat de ocaziile uriașe irosite de jucătorii lui Reghecampf în repriza a doua.

Astfel, el nu a reușit să vadă cum echipa sa a întors scorul, prin golurile marcate de Jovan Markovic, în minutul 82, și de Elvir Koljic, în prelungiri.

”Am plecat mai devreme. Păi nu mai puteam. Am zis, bă, nu se poate așa ceva. Atâtea ocazii și atâta șansă din partea Rapidului. M-am enervat. Am văzut golurile imediat, când am ajuns în parcare.

Mă bucură victoria, dar mai mult mă bucură golul marcat de Koljic. La câte i s-au întâmplat în ultimul an. Poate juca și cu Markovic în atac, poate juca cel mai în formă. Asta să fie dilema lui Laurențiu Reghecampf”, a spus Sorin Cârțu, pentru Pro X.