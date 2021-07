Sorin Cârţu, preşedintele celor de la CS U Craiova, a reacţionat, după ce echipa din Bănie a pierdut categoric derby-ul etapei a 2-a cu FCSB.

Bucureştenii s-au impus în meciul de pe Arena Naţională cu scorul de 4-1, graţie reuşitelor lui Moruţan, Popescu, Cordea, Mateiu autogol, respectiv Markovic pentru olteni.

După acest joc, Sorin Cârţu spune că nu a înţeles nimic din prestaţia echipei. Acesta nici nu vrea să se gândească la o posibilă eliminare din Conference League, acolo unde CS U Craiova o va întâlni pe Laci din Albania.

,,Nu e nimic de discutat, nu e nimic de spus. Nu am înţeles nimic, nu am ce să explic. E imposibil să îmi găsesc cuvintele. Nu poţi să te prezinţi aşa la o partidă cu FCSB. Problema e a celor care conduc tehnic această echipă. Am intrat la multe emisiuni şi mai aduci argumentul X sau Y, dar aseară… Nu vreau să vorbesc despre partidă, de această situaţie, pentru că nu trebuie să inflamăm lucrurile înainte de meciul din cupele europene.

Asta ne mai trebuie, o nenorocire şi cu ceilalţi (n.r. – cu FK Laci, în Conference League). Am făcut trei goluri cadou, e ceea ce eu le-am mai explicat jucătorilor, când mai discutam cu ei, în particular. Concentrarea pe care noi o avem la meciuri importante, lasă de dorit. Sunt momente în care echipa are o perioadă bună, după care e o superficialitate.”, a declarat Sorin Cârţu, pentru Looksport.