Soția lui Ogăraru reacționează: „Nu am avut și nici nu am vreo funcție. Nu voi administra spații”

Pentru postul de administrator al stadionului Arcul de Triumf s-a scris că principala favorită ar fi fost soția lui George Ogăraru.

Informația dată de ProSport a fost însă infirmată de Andreea Ogăraru. Aceasta și-a spus punctul de vedere, conform sursei citate, și a declarat că nu are vreo intenție de a ocupa vreo funcție la stadionul din Ghencea.

De asemenea, a mai precizat faptul că există doar o relație de colaborare pe altă funcție cu MTS, instituția care se ocupă cu administrarea arenei din București.

”Nu există și nu a existat nici o intenție de a ocupa o funcție la stadion la Steaua, deși mi s-a propus să particip la concurs acum mult timp, înainte de a fi fost George Ogăraru în discuții cu ei.

Înțeleg că managementul unui stadion este perceput cel puțîn confuz, dacă se poate scrie că un administrator poate avea spații în administrare privată. Sau poate am înțeles greșit. Nu am avut și nici nu am vreo intenție de a administra spații în niciun stadion și nici în altă parte. Nu mă ocup cu așa ceva.

Nu este vorba despre o funcție de administrator în nici unul dintre cazuri, după cum am menționat anterior. Există o colaborare cu MTS, dar pe altă funcție.

Arcul de Triumf va fi în curând în poziția de a primi chiriași, există multiple solicitări care vor fi prioritizate pe niște criterii bine stabilite”, a declarat Andreea Ogăraru, pentru ProSport.