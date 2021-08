Sportiv român de performanță, la capătul puterii: „Am suportat abuzuri. M-au distrus!”

Un scandal monstru a început, chiar înaintea Jocurilor Paralimpice, între jucătorul de tenis de masă Bobi Simion şi conducerea Comitetului Naţional Paralimpic, reprezentată de preşedinta Sally Wood Lamont.

Bobi Simion este vicecampion european şi a obținut locul 5 la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro 2016. Sportivul legitimat la clubul DSA Cluj-Napoca ameninţă că nu va participa la competiția din Japonia, deoarece nu este lăsat să-şi ia antrenorul, Dan Marian Năsui, în deplasarea de la Tokyo, potrivit mediafax.ro. Simion a obţinut acest drept prin ordonanţă preşedinţială. Hotărârea judecătorească obţinută împotriva forului olimpic românesc este executorie.

Sally Wood Lamont, preşedinta Comitetului Naţional Paralimpic, l-a desemnat pe antrenorul Gheorghe Alexandru Bogdan să se ocupe de pregătirea sportivului, dar Bobi Simion nu-l acceptă pe tehnician.

România va participa, în perioada 24 august – 5 septembrie, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.

Delegaţia de 15 persoane a României (7 sportivi), este cantonată la Izvorani şi urmează să plece în două tranşe, începând de miercuri, spre Tokyo.

”Această doamnă îmi încalcă drepturile! Mi-a pus un antrenor cu care nu am nicio legătură. Iar fără antrenorul meu, nu vreau să merg la Olimpiadă. Această femeie îşi bate joc de mine! Mi-a delegat un antrenor cu care nu m-am pregătit şi care nu are nicio contribuţie la calificarea mea la Jocurile Olimpice.

Antrenorul meu de la Cluj mi-a zis <<Du-te acolo şi fără mine, că nu se mai poate cu această femeie. Ai muncit atâţia ani, ca să te distrugă>>! Moralul meu este acum la pământ! Actualul antrenor este pus de această femeie, pentru că o <<perie>>!

Acum sunt la Izvorani, iar pe 19 august trebuie să plecăm la Tokyo. I-am spus antrenorului pus de Sally că îl accept doar ca sparring partner, dar ca antrenor i-am zis: <<Nu doresc să vii la Olimpiadă>>! Mi-a răspuns: <<Dacă nu mă vrei, nu mai mergi tu la Olimpiadă>>! Consider că antrenorul meu şi-a câştigat dreptul de a fi cu mine acolo. Acest Gheorghe Alexandru Bogdan este pe mână cu Sally! Nu are coloană vertebrală. Nu am încredere în el, este de 5 ani la lot şi nu a demonstrat că merită”.

Bobi se plânge că de mai bine de un deceniu este scos din minţi de Sally Wood Lamont, şefa paralimpicilor români: ”Am vrut să renunţ. Am suportat abuzuri. M-au distrus psihic! Din luna aprilie merg la psiholog. Sunt împotriva mea şi a clubului meu. Am luat locul 5 la Rio 2016, am medalie de argint la Europenele din 2019, prima medalie luată de România la tenis de masă. Pe antrenorul meu nu-l poate controla Sally, de-aia nu-l pun la lot. Această femeie nu mai merită să conducă acest Comitet Paralimpic.

Încalcă principiile persoanelor cu handicap şi dictează ca în comunism. A minţit că nu sunt locuri la Tokyo pentru însoţitori. Cu noi, această femeie se răzbună din 2010, de când am plecat de la ea din club. Unora le e frică să vorbească despre această Sally, eu sunt bombardat de 11 ani de ea şi nu mă tem”.

Un alt motiv de îngrijorare în lotul României este faptul că printre cele 15 persoane care compun delegaţia, printre care se numără şi ministrul Sportului – Eduard Novak, nu şi-a găsit loc un medic. Ca să poată lua doctorul, delegaţia având un număr limitat, ar fi trebui să se renunţe la un sportiv, antrenor sau însoţitor.

”Motivul principal este acela că lotul României de atletism, judo, tir cu arcul şi tenis de masă vor fi cazate în Satul Olimpic, iar echipa de ciclism va fi cazată la două ore şi jumătate distanţă de această locaţie. Ambele locaţii sunt prevăzute cu clinici şi cabinete medicale puse la dispoziţia sportivilor”, specifică ”vicele” CNP, Ciprian Anton.

Lotul paralimpic al României la Tokyo

Atletism

Tamaş Petrică Adrian – antrenor

Tabita Vulturar – sportivă

Tucaliuc Octavian – sportiv

Tenis de masă

Gheorghe Alexandru Bogdan – antrenor

Simion Bobi – sportiv

Tir cu Arcul

Danileţ Neculai Dorinel – antrenor

Pătru Eugen – sportiv

Judo

Gergely Tamas – antrenor

Gergely Gabor – sparing partner

Bologa Florin Alexandru – sportiv

Ciclism

Valoppi Cristiano – antrenor

Szabolocs Szebastyen – mecanic

Karol Eduard Novak – sportiv

Moescu Eduard – sportiv

Anton Ciprian – şef de misiune