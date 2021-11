Staff-ul lui Rădoi se destramă! Dică anunță: „Îmi doresc să fiu antrenor principal. Am vorbit cu Mirel!”

Nicolae Dică și Mirel Rădoi au format un cuplu în ultimii doi ani la echipa națională a României, însă drumurile celor doi se vor despărți odată cu plecarea acestora de la conducerea tricolorilor!

Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a ocupat funcția de secund al tricolorilor, însă acesta are de gând să revină în rolul de principal după aventura de la prima reprezentativă. Dică a anunțat că i-a transmis asta deja lui Mirel Rădoi și își dorește să înceapă o nouă experiență în viitorul apropiat și chiar a avut numeroase oferte în ultima perioadă.

„Am avut o discuție cu Mirel și i-am spus ce îmi doresc. Îmi doresc să fiu antrenor principal, este o nouă perioadă pentru mine. Am avut o perioadă de doi ani foarte bună, ne-am lovit de multe lucruri și am colaborat foarte bine. Nu m-am simțit ca antrenor secund, am avut o colaborare excelentă. Eu îmi doresc să fiu antrenor principal și o să merg pe drumul ăsta. E o perioadă grea.

Pe lângă FCSB am avut mai multe oferte, am avut 3 din Liga 1 și din Liga 2 mai multe, am avut una și de afară. Nu regret că am refuzat. I-am spus lui Mirel că o să fiu lângă el cât timp e la națională”, a spus Nicolae Dică la Telekom Sport.