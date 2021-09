Stanciu a răspuns pe teren: „Toți erau sceptici și se așteptau să pierdem”

România a învins-o pe Islanda, scor 2-0, în cadrul etapei a patra din campania de calificare pentru CM din Qatar. A fost primul meci din mandatul lui Mirel Rădoi fără gol primit.

Nicușor Stanciu a fost printre cei mai lăudați jucători ai ”tricolorilor”. Acesta a pasat decisiv la reușita lui Dennis Man și a închis tabela, pe finalul meciului. Mijlocașul Slaviei Praga a vorbit la capătul partidei despre importanța acestei victorii, simțită ca o revanșă pentru contestatari, dar și despre schimbul de generații care are loc la naționala României.

”Înseamnă enorm, având în vedere că anul trecut nu am câștigat aici. Am vorbit mult despre acea partidă. Chiar dacă jucăm într-o competiție diferită, ne-am dorit mult să câștigăm. Chiar dacă au fost mulți băieți noi, am vorbit și cu ei și le-am transmis ce înseamnă pentru noi acest meci. Trebuia să ne luăm revanșa, dar mai important era să câștigăm pentru a spera la calificarea la mondiale.

Cu siguranță ne-am motivat. Nu știu dacă am fost mai mult de jumate din lotul actual la meciul precedent. A durut, știu ce înseamnă să participi la un european. Ne dorim să ajungem din nou acolo. E un schimb de generații. De acum 5, 6 ani, mai cunosc foarte puțini jucători care vin constant. Sunt jucători foarte buni care vin din spate. Facem tot posibilul să îi integrăm. Trebuie să avem mare grijă de ei și răbdare. Acum că au ajuns aici, sunt printre cei mai buni jucători ai României.

Nu știu dacă i-am prins într-un moment prost. Azi am făcut un meci destul de bun. Și nouă, puțină lume ne dădea șanse. Am auzit ce se vorbea despre lotul convocat de mister. Toți erau sceptici și se așteptau să pierdem. Mă bucur pentru cei tineri, pentru Rațiu, pentru Markovic. Vor crește și mai mult și vor face față și mai bine la națională.

Victoria este pentru noi, iar golurile, de când s-a nascut fetița mea, toate sunt pentru ea”, a declarat Nicolae Stanciu la finalul partidei.