Stanciu a vorbit înainte de meciurile din Nations League: ”Îmi asum să fiu lider!”

Stanciu este primul tricolor ajuns în cantonamentul echipei naţionale pentru meciurile cu Finlanda şi Bosnia-Herţegovina, din Liga Naţiunilor. El a oferit mai multe declarații.

”Mă bucur să fiu aici. Mi-au lipsit colegii, oamenii de la Mogoşoaia, tot ce înseamnă echipa naţională. Îmi doream extrem de mult să fiu din nou printre tricolori şi mereu e un sentiment aparte să pot să îmi reprezint ţara.

Am vorbit destul de des cu selecţionerul, nu doar acum, ci şi în iunie, când nu s-a putut să fiu convocat. Am vorbit despre mai multe lucruri (n.r. – cu Edi Iordănescu). Abia aştept să lucrăm împreună!

Sincer, am suferit la fel de mult precum cei care au fost aici. N-au fost meciurile pe care ni le doream şi rezultatele. Dar vrem să ne focusăm pe aceste două meciuri rămase din Liga Naţiunilor şi să mai îndulcim situaţia.

Trebuie să fim uniţi şi să formăm acea maturitate. Jucătorii tineri nu sunt suficient de maturi, dar au văzut anul acesta ce înseamnă să fii la echipa mare. Cred că, după aceste două meciuri din Liga Naţiunilor şi meciurile amicale din luna noiembrie, vom fi mult mai bine şi la anul vom face tot ce depinde de noi ca să ajungem la turneul final.

Am mare încredere că vom reuşi, am încredere în această echipă. Chiar dacă suporterii români nu mai au încredere în noi acum, sper să-i aducem aproape de noi şi să reuşim să ne calificăm la Campionatul European.

Sunt pregătit mereu să îmi asum rolul de lider. Am un respect enorm pentru Vlad (Chiricheş), el este liderul acestei echipe. Este o pierdere imensă pentru noi. Dar am făcut lucrul ăsta de mai mulţi ani, când au venit jucători noi, tineri. Mereu am fost alături de ei şi am încercat să ajut pe toată lumea să se integreze”, a spus Nicolae Stanciu, într-un interviu pentru FRF TV.