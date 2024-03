Stanciu: Pot spune că este cea mai bună atmosferă pe care am prins-o la naţională şi cel mai unit grup

Căpitanul echipei naţionale Nicolae Stanciu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că jucătorii formează un grup unit şi că aceasta este cea mai bună atmosferă de când a fost convocat la prima reprezentativă. El speră ca selecţionerul Edward Iordănescu să rămână mult timp la naţională.

„Un moment greu am simţit după meciul cu Israel, dar ne-am revenit bine după discuţiile cu staful şi la trei zile ne-am revenit cu Kosovo. Cred că oricine poate da un gol superb, dar nu e asta important. Sincer, prefer să câştigăm cu un gol urât. Avem discuţii mereu, aproape zilnic, nu doar când ne reîntâlnim, aş prefera să le ţinem între noi. Cred că este un moment în care nu mai e nevoie de multe discuţii motivaţionale, pentru că grupul a crescut enorm, ştie ce vrea şi trebuie să reprezentăm tricoul cât mai bine. În 2016, doar ce apucasem să debutez la naţională, atunci emoţiile şi trăirile erau mai mari ca acum. Dar au trecut 8 ani, m-am maturizat din toate punctele de vedere, poate le voi vorbi şi colegilor, pentru că un CE e cu totul alt nivel. I-am urmărit, i-am analizat bine, cred că este mai important să ne focusăm pe noi şi pe ce avem noi de făcut. Peste 2 zile se vor face 8 ani de când am debutat şi personal pot spune că este cea mai bună atmosferă păe care am prins-o şi cel mai unit grup”, a spus Stanciu, într-o conferinţă de presă.

Întrebat ce păree are despre selecţionerul Edward Iordănescu, care stătea alături de el la conferinţa de presă, Stanciu a răspuns: „Calificarea i se datorează 90 la sută lui Edi Iordpnescu, prin ideile aduse, prin modul în care ne tratează şi disciplina impusă, dar şi prin relaţia cu noi. Sper să rămână cu noi mulţi ani. Pentru turneul final ne dorim să ieşim din grupe”.

Edi Iordănescu a intervenit şi a spus că proporţia e invers, e meritul jucătorilor 90 la sută şi 10 la sută a stafului tehnic. „Ei sunt actorii principali”.

Stanciu a continuat şi a spus că a fost surprins de filmul care va apărea cu echipa naţională, dar a fost o surpriză frumoasă. „Am fost surprins când am aflat, dar a fost o surpriză frumoasă, probabil de multe momente nu-mi aduc aminte”.

Naţionala României joacă, vineri, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, un meci amical cu Irlanda de Nord, iar marţi va evolua cu echipa Columbiei, la Madrid.