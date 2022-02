Starea de spirit a lui Mihai Iosif după ce Rapid a amânat prima victorie din 2022: „Sufăr pentru echipa asta”

Antrenorul giuleștenilor este conștient că odată cu înfrângerea din Gruia, nou-promovata din Grant a ratat în proporție foarte mare șansa de a mai prinde un loc de play-off la sfârșitul sezonului regular.

Acesta consideră că accidentarea căpitanului Săpunaru a jucat un rol important în stabilirea învingătoarei, duminică seară.

„Le-am spus băieților la pauză să joace fotbal, să-și pună în valoare calitățile. Sunt supărat pe rezultat, atât. Sunt dezamăgit doar că puteam mai mult. În prima repriză puteau să dea ei 2-3 goluri, în a doua parte puteam noi să marcăm mai mult.

Pentru jocul din repriza a doua îmi felicit băieții, am arătat ca o echipă mare. Pe Săpunaru l-am urcat mai sus, la mijloc, am vrut să-i surprindem și ne-a ieșit. În schimb, ieșirea lui ne-a dereglat un pic. Am avut din nou o accidentare pe celebra parte dreaptă, dar Belu a intrat foarte bine”, a fost analiza tehnicianului alb-vișiniilor imediat după ultimul fluier.

Deși a avut un start de sezon excepțional, Rapidul pierdut din turație pe parcurs. Mihai Iosif știe care a fost momentul în care lucrurile au luat o întorsătură nedorită.

„Primele probleme au început când m-au suspendat pe mine. Apoi, au intervenit suspendările, accidentările, care ne-au dereglat sistemul, pentru că n-aveam o bancă valoroasă. Suntem o forță ca grup. În primul rând, vrem să câștigăm jocul de sâmbătă, cu Dinamo, și să ne facem suporterii fericiți, care au făcut și azi o atmosferă senzațională, alături de cei de la CFR.

E o bucurie pentru mine să fiu la Rapid, să vin cu autocarul și să văd că plânge lumea pe drum. Eu o să încerc să le transmit jucătorilor acest spirit. Suntem foarte fericiți când vedem atâția oameni care vin după noi și plâng pentru Rapid. Îmi doresc foarte mult să fiu la primul meci pe noul Giulești, am muncit din greu pentru a ajunge aici, sufăr pentru echipa asta. E un lucru minunat și vreau să mă bucur de fiecare zi petrecută la Rapid”, a mai subliniat tehnicianul.