Oleg Salenko este unul dintre numele mari care au intrat în cartea de istorie a fotbalului. Rusul a reulit o perfromanță singulară la turuneele final ede CM.

La ediția din 1994, din Statele Unite, atacantul a devenit primul fotbalist care a reușit să marcheze de cinci ori într-un meci disputat la marea competiție. Se întâmpla în partida disputată de ruși în grupă contra Camerunului, încheiată cu o victorie categorică pentru Sbornaia, 6-1. Singura reușită a „leilor neîmblânziți” a purtat semnătura lui Roger Milla. Care a devenit la 42 de ani cel mai bătrân marcator din istoria Cupei Mondiale. Cele cinci reușite în această confruntare l-au ajutat pe rus să câștige titlul de golgheter, la egalitate cu bulgarul Stoicikov, autor și el a 6 goluri la respectiva ediție. Anii au trecut și Salenko privește cu durere la faptul că echipa Rusiei a fost exclusă din toate competițiile în urma războiului declanșat în Ucraina. Născut la Sankt Petersburg, dar cu origini ucrainene dinspre tată, fostul fotbalist în vârstă de 52 de ani a fugit din Rusia și a povestit cum a luat decizia separării de soție din cauza divergențelor de opinie evidente.

„Am o situație inedită, să zicem. M-am născut în Rusia și am trăit acolo o parte importantă a vieții mele. Acolo am o familie – prima soție și un fiu. Pe fosta soția nu vreau s-o mai văd: propaganda Kremlin-ului a transformat-o într-un zombie, i-a șters creierul. Recent, un jurnalist spaniol m-a întrebat despre CM din 1994, când am cucerit Gheata de Aur, făcând parte din lotul Rusiei.

I-am zis că în acea echipă erau 5 ucraineni, 2 din Osetia și 2 din Belarus. Asta însemna Rusia! Le-am transmis clar jurnaliștilor din Vest: trebuie să oprim rapid războiul, să facem presiune publică, să facem presiune pe guvernele din toate țările. Sancțiunile sunt sancțiuni, utile, dar Ucraina are nevoie de armanent”, a fost poziția lui Salenko, abordat de sport.ua.

Incredibil, dar adevărat! Cele 6 goluri ale lui Salenko marcate la Cupa Mondială din 1994 sunt și singurele ale lui pentru națională rusă, pentru care a evoluat de 8 ori în carieră. Interesant este că vârful din anii 90 are o selecție și pentru reprezentativa Ucrainei, la chiar primul meci din istorie pentru vecinii noștri recunoscut de către FIFA. Înainte să ajungă la seniori, Salenko a bifat o experiență importantă și la juniori. A fost golegheter și la CM U20, din 1989, atunci când el evolua pentru selecționata URSS. A marcat cinci goluri și a primit Gheata de Aur la acel turneu final.