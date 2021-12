Ștefan Târnovanu, îngerul păzitor al celor de la FCSB: „M-au felicitat şi colegii şi adversarii!”

Portarul în vârstă de 21 de ani a fost surpriza lui Toni Petrea în această seară, iar tânărul goalkeeper i-a exasperat pe cei de la Sepsi, grație paradelor sale!

Ștefan Târnovanu i-a luat locul lui Andrei Vlad între buturile celor de la FCSB și a profitat din plin de încredere acordată de către Toni Petrea. La finalul partidei de la Sfântu Gheorghe, Târnovanu a oferit prima sa reacție și a ținut să îi dedice evoluția sa de excepție tatălui său, decedat la începutul acestui an.

„M-au felicitat şi colegii şi adversarii. Sunt fericit, pentru că am reuşit să ţin poarta intactă, însă nu pot fi complet fericit pentru că nu am reuşit să câştigăm, iar distanţa faţă de lider s-a mărit. Am încercat să apăr cât de bine am putut şi să îmi ajut echipa. Dacă am primit o şansă, am încercat să profit de ea.

Tavi a fost suspendat, Ianis accidentat şi au apelat la mine şi mă bucur. Ţinând cont de cum am început anul acesta, tatăl meu a decedat şi aş vrea să îi dedic meciul acesta lui, pentru că s-ar fi bucurat foarte mult”, a spus Ştefan Târnovanu, la finalul partidei.