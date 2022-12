Steliano Filip a fost devastat de plecarea lui Stoican de la Dinamo: „100% ne puteam salva cu el!”

Steliano Filip, fotbalistul român, a vorbit recent despre plecarea lui Flavius Stoican de la Dinamo.

Fundașul consideră că alături de Stoican, Dinamo se putea salva de la retrogadarea istorică de la finalul stagiunii trecute.

„100% ne puteam salva cu el!”

„Au fost mulți factori și nu aș vrea să mă scuz eu și să acuz pe altcineva. Nu vreau sa vorbesc mai mult, nu e cazul, am șters această perioadă. Eu am vrut să plec inainte, am văzut că lucrurile nu au mers în aceeași direcție și consider că cel mai important moment a fost decizia de a-l schimba pe Flavius Stoican. Cu toate că aveam timp și după acel episod hotărâtor. 100 % ne puteam salva cu Flavius Stoican! Mulți au spus că ce rezultatea avut, ce mare antrenor e, dar să știi că la o echipă contează atmosfera, unitatea, forța grupului. Și Flavius Stoican a reușit să ne unească”, a spus Steliano Filip, pentru Play Sport.