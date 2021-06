Steliano Filip, despre intrarea în insolvenţă a lui Dinamo: ,,Nu ne-ar deranja dacă am fi plătiţi”

Steliano Filip, fundaşul stânga al lui Dinamo, a vorbit despre problemele cu care se confruntă echipa din Ştefan cel Mare în continuare.

După ce a auzit varianta cu insolvenţa, Filip spune că momentan nu vrea să se gândească la aşa ceva, pentru că a mai trecut o dată prin asta la Dinamo.

Despre o posibilă plecare de la Dinamo, Steliano Filip anunţă că se află în discuţii cu anumite echipe, dar în prezent se concentrează doar pe cantonamentul din Turcia.

,,Din păcate, din ce auzim, cam asta e soluția. Nu știu ce să spun, vom vedea. E clar că pe noi nu ne-ar deranja dacă am fi plătiți, dar nu vreau să mă gândesc la asta, nu știu ce va fi. Am mai trăit, nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Vreau să fiu concentrat la cantonament și vorbim după de insolvență.

Știu ce fac acum. Mă duc cu echipa în cantonament. Când mă întorc, vedem. Nu este o situație ușoară, nu știu cine va rămâne, e cam greu să vină cineva. Eu am spus și când am venit în ianuarie, nu am venit pentru bani la Dinamo, dar nu poți să o duci la nesfârșit așa. M-am uitat și acum, nu cunoșteam jumătate de autocar. Am discuții, sunt echipe care sunt interesate.”, a declarat Steliano Filip, la plecarea în Turcia.