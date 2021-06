Duşan Uhrin anunţă: ,,Intrăm în insolvenţă 90%”

Duşan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre situaţia echipei cu care a plecat, luni dimineaţa, în cantonamentul din Turcia.

După ce a salvat echipa de la retrogradare, Duşan Uhrin anunţă acum că Dinamo va intra în insolvenţă în proporţie de 90%, dra vede şi partea bună a lucrurilor.

Acesta spune că este astfel mai bine pentru club, deoarece vor putea veni şi jucători la club în această situaţie, dar în continuare va urma o perioadă destul de grea.

,,Intrăm în insolvență, e 90%. Dar este mai bine pentru Dinamo, așa putem transfera jucători. Voi aștepta să văd ce se întâmplă. E sigur că intrăm în insolvență. Am avut o întâlnire cu fanii. Va fi insolvență, vom vedea apoi ce se va întâmpla, e un proces, trebuie să așteptăm să se încheie, nu e problema mea.

Cred că e cea mai bună opțiune pentru Dinamo, pentru că așa vom putea transfera jucători. Mergem în Turcia, vom juca două amicale, unul cu Galatasaray, acolo voi vedea jucătorii.

Eu am contract aici. Nici nu știu câți tineri sunt, jumătate de echipă, știu 75% dintre ei. Am lucrat normal până acum, am avut o săptămână la Săftica, totul a fost bine. Cred că jucătorii și-au recuperat toate restanțele, cei care vor rămâne aici. Va fi un sezon greu, avem cinci săptămâni de pregătire, nu ne putem pregăti complet, dar sper că va fi totul bine.

Poate că sunt jucători care vor să plece, dar nu pot acum. Fabbrini poate pleca, dar nu știu ce va fi cu el, depinde de el. Nu sunt oferte pentru niciun jucător. Am o listă cu jucătorii pe care îi vreau, am avut o listă mai mare, dar acum, în situația asta, toată lumea așteptă să vadă ce va fi.”, a declarat Duşan Uhrin, la plecarea în Turcia.

