Steliano Filip nu mai rezistă la Dinamo: ,,Sunt extenuat din punct de vedere mental”

Venit sezonul trecut pentru a pune umărul la salvarea echipei din Ştefan cel Mare de la retrogradare, Steliano Filip este foarte hotărât acum să părăsească echipa pregătită de Flavius Stoican.

Acesta i-a transmis decizia lui Flavius Stoican şi speră să aibă înţelegere şi din partea conducerii dinamoviste. Fundaşul spune că Dinamo oricum nu stă într-un singur jucător, iar plecare sa nu ar slăbi foarte mult lotul.

,,Eu am venit la Dinamo deși aveam oferte mult mai bune din punct de vedere financiar, atât din Liga 1, cât și din străinătate. Am făcut-o pentru că iubesc acest club și iubesc suporterii din Ștefan cel Mare. Cu atât mai mare mi-a fost mirarea când am văzut la ce tratament sunt supus în ultima perioadă. Am fost bombardat pe conturile mele de socializare cu înjurături și amenințări constante din partea fanilor. Nu mă sperie și nu mi-e frică de nimeni, dar sunt dezamăgit de faptul că oamenii cu care am crescut în tribune mă tratează așa, total nemeritat.

Poate că am greșit și eu pentru că am răspuns pe rețelele de socializare unor persoane care mi-au scris. Am făcut-o pentru că aveam peste 500 de mesaje și la un moment dat efectiv cedezi psihic.

Voi credeți că un antrenor cu experiența lui Mircea Rednic poate fi influențat de jucătorii pe care îi antrenează? Niciodată, vă spun eu. Nimic mai fals. Eu sub nicio formă nu am influențat plecarea lui Rednic pentru că nu acesta este rolul meu. Înțeleg că sunt recunoscut pentru faptul că iau cuvântul atunci când consider, dar nu mi-aș permite vreodată să vorbesc despre antrenorii mei, indiferent de numele lor.

Sută la sută nu vreau să mai rămân, dar nu e vorba că nu îmi doresc ci pur și simplu sunt extenuat din punct de vedere mental. Am adunat prea multe. Înțeleg că sunt un fotbalist experimentat și că uneori e normal ca jucătorii cu rolul meu să ia asupra lor presiunea, dar acum e prea mult. Sunt extenuat, nu mai pot!

Vreau să îi mulțumesc foarte mult lui Mister Stoican pentru că a fost mai mult decât înțelegător cu mine. Am vorbit cu el și i-am transmis ce simt. Eu am o relație foarte bună cu el pentru că m-a mai antrenat și mă cunoaște foarte bine. Îmi pare nespus de rău pentru că mi-aș fi dorit să arătăm tuturor că putem să redresăm situația, dar eu efectiv nu mai pot psihic. Oricum, Dinamo nu stă în Steliano Filip și nu o să stea vreodată într-un jucător. Cer în continuare înțelegere din partea conducerii. Am avut o discuție recentă cu managementul și mi-au dat timp să mă mai gândesc.”, a declarat Steliano Filip, pentru ProSport.