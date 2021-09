Steliano Filip, replică pentru Istvan Kovacs: „A văzut o țară întreagă. Și-a bătut joc”

FCSB a reușit un rezultat istoric în derby-urile cu Dinamo. Trupa lui Edi Iordănescu a demolat-o pe formația din Ștefan cel Mare cu un neverosimil 6-0.

La capătul meciului de pe Arena Națională, din etapa a opta din Liga 1, Steliano Filip s-a arătat vizibil afectat de rezultatul final înregistrat pe tabelă și a comentat faza controversată în urmă căreia a primit ”roșu” direct din partea lui Istvan Kovacs și a fost eliminat.

”A văzut un stadion întreg, o țară întreagă, care s-a uitat la meci. Nu am venit să critic arbitrajul. Nu-mi stă în caracter, nu știu dacă am făcut-o de multe ori în viață, dar sunt dezamăgit. Și-a bătut joc, de niște familii, de suporterii ăștia minunați. Nu cred că meritau. Să zicem că îmi dai galben pentru intenție, că vin tare sau mă rog… cred că cea mai bună soluție pentru toată lumea ar fi VAR-ul, e clar.

E clar că îmi reproșez că mi-am lăsat coechipierii și îmi cer scuze pe această cale. Am stat pe teren pentru că am vrut să-l întreb, nu am protestat. L-am întrebat, dar nu a vorbit. Știe toată lumea că e un arbitru foarte arogant. Nu l-am înjurat, nu l-am certat. I-am spus `de ce mi-ai dat roșu`. Mi-a spus doar că am trei minute, altfel oprește jocul. Mi s-a mai întâmplat și în trecut cu el, chiar la meciul cu Mioveni.

Nu am venit să dau în el, cu toții greșim, dar aroganța și felul în care ne tratează… eu, vă dați seama, o să iau minim două etape, ce mai scrie dânsul în raport că se simte atacat pentru că e Istvan. Îi doresc sănătate, dar să analizeze și el, pentru că aven familii cu toții și suferim.

Mă doare pentru că știm cu toții ce situație grea este la echipă. Îm doresc să facem o familie, o echipă frumoasă, dar, în această seară, și-a bătut joc de noi. Campionatul este lung, jucătorii care au venit sunt jucători de valoare și o să ne ajute foarte mult. Nu am jucat cu o echipă oarecare, am jucat cu Steaua (n.r. FCSB), o echipă cu jucători de valoare. Nu neg că poate ni-ar fi bătut și 11 la 11, dar preferam să ne bată așa, dar când se rupe echilibrul e foarte greu”, a declarat Steliano Filip, la sfârșitul meciului de pe Arena Națională.