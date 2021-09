Stilul de joc al lui Dan Petrescu la CFR nu convinge: ,,Mi-e dor de Şumudică”

Dan Petrescu a revenit la CFR Cluj, după ce Neluţu Varga, patronul echipei ardelene, a decis să-i rezilieze contractul lui Marius Şumudică.

Formaţia din Gruia a reuşit să câştige primul joc sub comanda lui Dan Petrescu, în derby-ul cu cei de la CS U Craiova, în cadrul etapei a 9-a, scor 1-0.

Dinu Gheorghe, fost conducător de fotbal, a vorbit despre stilul de joc pe care se bazează ,,Bursucul” la CFR. Acesta spune că îi este dor de Marius Şumudică la acest capitol.

,,Mi-e dor de Șumudică parcă, după ce l-am văzut pe Dan Petrescu aseară. Hai să îi păcălim la o fază fixă, i-au păcălit. Nu știu cine l-a marcat pe Burcă, Găman trebuia să îl marcheze, e un jucător foarte bun.

A fost un joc urât, după părerea mea. Am fost dezamăgit de Dan Petrescu. De Reghe am fost dezamăgit 50%. Eu aștept mai mult de la Dan Petrescu, să vrea mai mult de la echipa lui. Dacă el e mulțumit… sigur, a luat trei puncte… Eu nu sunt de acord cu el să fie mulțumit. Echipa a jucat modest.

CFR Cluj s-a pus pe două linii ca o echipă mică. O echipă mare pasează, joacă altfel. Mă aștept mai mult de la el. Dan trebuie să facă un pas important în cariera lui și să treacă la alt nivel. Hai să și construim ceva, să încerce să joace altceva. Are un lot interesant, are de unde alege! Reghe nu a schimbat nimic, dar Reghe nu are lotul lui.”, a declarat Dinu Gheorghe, pentru ProSport.