Străinul care și-a propus să dea o mână de ajutor fotbalului românesc: „Pot aduce tineri foarte talentați”

Pentru Ousmane Viera, Romania rămâne un capitol aparte în viața sa.

Ivorianul a părăsit Liga 1 în vară după retrogradarea în liga secundă cu Hermannstadt. A fost a cincea echipă din țară pentru care a evoluat după CFR Cluj, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii și Sepsi. Fotbalistul de 35 de ani este pregătit pentru o nouă provocare, dar spune că și-a pregătit terenul și pentru momentul retragerii.

„Doresc să-mi deschid o firmă de impresariat. Eu am acumulat experiență în mai multe țări și cred că pot face asta foarte bine. Vreau să merg prin Africa, Franța, Turcia, Brazilia și să descopăr tineri talentați pe care să îi pot aduce în România. Eu mă simt român. Îmi pare rău că în acest moment cluburile din România nu mai realizează performanțe în cupele europene. Îmi aduc aminte că atunci când am venit eu în Liga 1 erau echipe bune de tot.

FC Vaslui, Poli Timișoara, CFR aveau străini de mare calitate. Având acei jucători buni în lot reușeau să facă o figură frumoasă în Europa. Pe unii dintre ei îi vindeau pe sume mari în străinătate, să ne gândim la Lacina Traore, ce profit a adus CFR-ului. În Africa, mai ales, există mulți fotbaliști cu potențial care nu au norocul de a prinde un contract în Europa. Din România, eu cred că ar avea o vizibilitate bună”, a dezvăluit Viera pentru Gsp.

Africanul vrea să rămână pe plaiuri mioritice pentru a-și urma cariera de agent.

„Aș vrea să mă stabilesc definitiv aici. Îi sunt recunoscător României pentru că aici am devenit fotbalist. Am început să prind încredere în mine, am cunoscut mulți oameni din fotbal și cred că și asta mă va ajuta în viitor. Dacă merg în Africa trebuie s-o iau de la zero. Majoritatea prietenilor mei de acolo au plecat, în România mi-am făcut foarte mulți prieteni și mă simt bine. Între Sibiu și București voi alege, dar cred că va fi București.

În Sibiu e frumos, e mai liniște, oamenii mai calmi, aglomerație mai puțină. În București nu îmi place aglomerația, dar de aici pot să mă deplasez mai ușor în alte țări. Românilor le lipsește forța fizică și mentală. Îmi place mâncarea tradițională românească, dar evit carnea de porc, fiind musulman. Sunt îndrăgostit de mămăliguța cu brânză și smântână. Și de ciorbe”, a mai precizat fundașul.