Strategia de transferuri la Dinamo, anunțată de Mircea Rednic! Încă trei veniri pregătite de ”Puriu”

Mircea Rednic a dezvăluit câteva dintre planurile pe care le are pentru Dinamo în perioada următoare.

Tehnicianul ”câinilor” a anunțat că va mai face trei transferuri: doi mijlocași, unul central și unul stânga, care pot juca și pe linia de fund, dar și un atacant. Aceștia sunt așteptați să ajungă în cursul zilei de miercuri la club.

De asemenea, ”Puriul” a declarat că i-a reprimit în lot pe fundașul dreapta Constantin Nica și pe atacantul Cătălin Țîră.

”Iau jucători în funcție de ce are echipa nevoie. Mâine va semna jucătorul grec, care a jucat în Belgia mijlocaș și fundaș stânga. A făcut vizita medicală, a făcut testul fizic, este ok, chiar foarte ok, înseamnă că el s-a pregătit în perioada asta.

Tot mâine, va mai veni un mijlocaș central/fundaș central. Tot mâine noapte va veni atacantul pe care îl așteptăm de atât timp. E mai greu, ținând cont de bugetul pe care îl am la dispoziție. Am susținerea conducerii, totul e ok, ei sunt anunțați. Pentru moment, eu zic că am reușit într-un timp foarte scurt să creez concurență, să stimulez un pic jucătorii care sunt aici.

I-am reprimit în lot pe Nica și Țîră. Ăsta e un lucru important, întotdeauna am cerut respect și vreau ca jucătorii cu care lucrez să se simtă respectați”, a declarat Mircea Rednic, înainte de meciul cu FC Argeșdin Cupa României.