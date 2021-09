Șumudică dă cărțile pe față: „Mă băteam cu el pe lift. Am trăit un moment penibil”

CFR Cluj a debutat cu stângul în grupele Conference League, în fața celor de la Jablonec, scor 0-1.

La finalul meciului, Dan Petrescu și Marius Șumudică s-au contrat. Fostul antrenor al CFR-ului îi acuză pe fostul component din ”Generația de Aur” a echipei naționale și pe Bogdan Mara că se aflau de mai mult timp în Cluj-Napoca, la hotelul în care era cazat și el, deși era încă pe banca formației din Gruia.

Șumudică l-a întâlnit de câteva ori pe Mara în respectivul hotel. La început i se părea doar o pură coincidență, dar mai târziu, și-a dat seama care erau intențiile adevărate.

„E jenant să intru într-o discuție contradictorie cu un coleg. Eu am trăit un moment penibil înainte de meciul cu FCSB, când Ilie Dumitrescu a spus că Dan Petrescu nu stătea în același hotel cu echipa.

Dan Petrescu stătea deja în hotel cu echipa, la DoubleTree, vă spun eu. Eu în ultima lună și jumătate mă tot întâlneam cu Bogdan Mara în hotelul în care locuiam. Cobora, urca, fără să aibă vreo treabă cu CFR Cluj.

Mă băteam cu el pe lift, care să apăsăm să intrăm în lift. Am simțit eu ceva atunci, dar am zis că e o întâmplare. M-am gândit că poate mai are afaceri prin Cluj. Nu vedem ce se tot întâmplă în fotbalul românesc?”, a declarat Marius Șumudică, pentru Digi Sport.