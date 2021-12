Şumudică, de nerecunoscut în Turcia! Malatyaspor, înfrângere cu Fenerbahce

Yeni Malatyaspor, formaţia preluată de Marius Şumudică după despărţirea de către CFR Cluj, a pierdut un nou meci în campionatul Turciei, contra lui Fenerbahce Istanbul.

Trupa tehnicianului român a fost învinsă în deplasare, fără prea mari emoţii, scor 0-2, în etapa a 19-a a Superligii Turciei.

Golurile partidei au fost reuşite de către Novak, în minutul 10, respectiv Pelkas, în minutul 74.

În urma acestui rezultat, Fenerbahce a urcat pe locul 4 în campionat, cu 32 de puncte, în timp ce Malatyaspor a ajuns pe ultimu loc în clasament, cu doar 15 puncte adunte din 19 jocuri disputate.

Marius Şumudică: ,,Fac numai ce vor ei”

,,Am venit să jucăm, să luptăm, suntem trei echipe cu același număr de puncte. Este doar un meci între noi și locul care ne salvează de la retrogradare. Am venit să luptăm, să ne facem jocul, vrem să scoatem puncte, nu venim ca victime. Malatya a jucat foarte bine cu Kayseri. Am pierdut două puncte din cauza arbitrilor, nu din cauza noastră. Toată Turcia a văzut acel penalty. Nu înțeleg cum în toată Europa arbitrii merg să verifice la VAR, iar în Turcia fac ce vor ei. Nu vreau să-i însult, dar trebuie să ne respecte munca.”, a declarat Marius Şumudică, înainte de Fener – Malatyaspor, potrivit beIN Sports Turkiye.