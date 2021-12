Tehnicinul român a transmis un mesaj pe Twitter înaintea jocului cu Fenerbahce, din etapa a 19-a a Superligii Turciei. ,,Şumi” anunţă că urmează un meci important pentru formaţia sa. Acesta a ţinut să lămurească din nou şi sistemul tactic pe care-l foloseşte.

,,O nouă provocare ne așteaptă în doar două zile. Ne vom întâlni cu Fenerbahce într-un meci foarte important. Văd că încă mai sunt mesaje care mă întreabă despre detaliile tactice ale jocului împotriva lui Kayseri. Sunt un tip sincer și așa mă cunoști.

Vreau să știți cu toții acest lucru: fiecare joc are propria sa poveste, fiecare joc este diferit. Când am trecut la 4-2-3-1 acasă la Alania, am primit 6. În același timp, am câștigat împotriva lui Altay și Adana, jucând cinci în spate.

De asemenea, am remizat împotriva lui Konya și Galatasaray. Nu am remizat cu Kayseri din cauza sistemului tactic. Toate statisticile din a doua repriză arată că am fost superiori, dar există lucruri pe care chiar nu le poți controla în fotbal, indiferent de situație.

Asta nu înseamnă că vom înceta să mai folosim 4-2-3-1, dar trebuie să ne adaptăm fiecărui joc și adversar. Unii dintre voi sugerați nume de jucători care ar trebui să fie în formația de start. Vă invit la antrenament ca să puteți decide dacă sunt sau nu un antrenor corect.

Trebuie să rămânem uniți și să facem tot posibilul să urcăm în clasament. Suntem cu toții în aceeași barcă aici. Jucătorii, staff-ul și cu mine lucrăm pentru a face națiunea Malatya fericită. Toate cele bune!’‘, a scris Marius Şumudică, pe Twitter.

Meciul dintre Yeni Malatyaspor şi Fenerbahce Istanbul se va disputa, duminică, 26 decembrie, de la ora 18:00.

