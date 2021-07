Șumudică, înainte de Supercupă: „Vreți să mă leșinați?! N-am văzut așa ceva de când mama m-a făcut!”

Duelul dintre CFR Cluj și CSU Craiova va fi primul meci jucat pe Arena Națională după cele patru partide de la Euro.

Cu ocazia Supercupei, se deschide noul sezon competițional din România. Meciul care le va pune față în față pe CFR Cluj, campioana Ligii 1, și CSU Craiova, câștigătoarea Cupei, se va juca sâmbătă, 10 iulie, de ora 20:00, pe cel mai mare stadion din țară.

Înainte partida cu primul trofeu al sezonului pus în joc, Marius Șumudică a susținut o conferință de presă la Arena Națională. Noul antrenor al ardelenilor nu a fost mulțumit de condițiile oferite de organizatorii evenimentului, reclamând temperatura scăzută.

”Aerul ăsta condiționat… Ce-i cu el? Au dat cei din Bănie drumul?! Vreți să mă leșinați pe aici?! N-am văzut așa frig de când mama m-a făcut! Trebuia să-mi spuneți să iau o șapcă”, a comentat tehnicianul de 50 de ani.

Șumudică a vorbit despre transferurile făcute de CFR Cluj, despre situația lui Bălgrădean și a lui Andrei Burcă, dar și despre o posibilă venire a lui Alibec în Gruia.

Despre transferuri: ”Cred că am fost cei mai activi la transferuri. Am investit în jucători tineri, chiar dacă nu vor rămâne cu noi toți. Mi-a fost destul de greu, sunt plecat de 5 ani, sunt un pic rupt de realitatea din România, chiar dacă am mai vizionat unele meciuri din Liga 1. Am găsit la CFR un grup disciplinat, care a înțeles ce i-am cerut. Sunt ca un burete, înțeleg tot ce le cer. E mult mai ușor să lucrezi cu jucători trecuți prin viață și prin ceea ce înseamnă bătălii importante.

Vor fi și jucători care vor pleca în perioada următoare. Important e ca noi să fim acoperiți pe toate posturile, și suntem în momentul de față”.

Despre eventuala plecare a lui Bălgrădean: ”Nu e adevărat! Ne bazăm pe el, Arla și Cristiano pentru postul de portar. E o aberație, nu știu de unde a apărut informația că ar pleca”.

Despre situația lui Andrei Burcă: ”În 5 zile sper să revină la parametri normali, după accidentare. Va intra în program cu echipa. Știu că există interes de la două echipe din străinătate pentru el. Sunt oferte importante. Mai departe n-am ce detalii să vă dau, pentru că mă depășesc”.

Despre o eventuală venire a lui Alibec în Gruia: ”El a plecat pe un milion de euro acolo. Nu știu dacă ne permitem să-l aducem. E un jucător care îmi place, face diferența, a avut cu mine cele mai bune prestații din carieră. Jucători de genul ăsta tot timpul mă interesează. Dar n-am avut nicio discuție cu conducerea despre venirea lui”, a declarat Marius Șumudică, în conferința premergătoare Supercupei României.