Șumudică, obiectiv clar la CFR: „Vreau să fac bani”

Duelul dintre CFR Cluj și CSU Craiova va fi primul meci jucat pe Arena Națională după cele patru partide de la Euro.

Cu ocazia Supercupei, se deschide noul sezon competițional din România. Meciul care le va pune față în față pe CFR Cluj, campioana Ligii 1, și CSU Craiova, câștigătoarea Cupei, se va juca sâmbătă, 10 iulie, de ora 20:00, pe cel mai mare stadion din țară.

Înaintea partidei cu primul trofeu al sezonului pus în joc, Marius Șumudică a susținut o conferință de presă la Arena Națională. Noul tehnician al clujenilor a fost provocat să răspundă ultimelor declarații date de Sorin Cârțu. Antrenorul de 50 de ani a specificat că obiectivul său este un parcurs european cât mai lung, datorită beneficiilor financiare superioare, decât să câștige Supercupa.

”Referitor la ce a declarat, ăsta este adevărul. Vă spun și acum că pe mine mă interesează mai mult o calificare în Champions League, să am echipa proaspătă. Noi venim la 3 zile după un meci pe o vreme neprielnică, a fost foarte cald, iar jucătorii pierd săruri, minerale, nu e ușor să joci 90 de minute.

Mâine jucăm iar, apoi va trebui să călătorim. Avem doar două zile între meciul de Supercupă și următorul din Champions League. Gândiți-vă ce atmosferă va fi la Banja Luka, acolo sunt 37 de grade Celsius, deci va fi extraordinar de greu.

Atunci ce mă interesează pe mine? Îmi plac trofeele, e clar că mi-aș dori să câștig Supercupa, dar spun încă o dată că dacă ar fi să aleg între o calificare mai departe și Supercupă, aș alege să mă calific și să pierd Supercupa. Nu m-ar deranja dacă ar fi așa, dar niciodată nu îmi voi pregăti elevii în acest sens.

Nu trebuie să mă justific în fața domnului Cârțu, asta simt eu, am fost angajat la club pentru a face bani. Vreau să fac bani, să ajut bugetul clubului. Sunt 3 șanse să faci asta: prima, legată de performanță: iei campionatul, pentru a lua drepturile de televiziune.

Apoi vânzarea de jucători, și a treia… ce am putea câștiga dacă luăm o Supercupă? Dacă ne-am califica mai departe în Champions League, în turul 3 preliminar, în conturile clubului ar intra peste 3 milioane de euro, pentru că am fi calificați direct în grupele Conference League.

Am fost adus să fac bani, iar eu vreau să fac bani aici, să ajut clubul. Peste tot pe unde am fost, am făcut bani și am ajutat cluburile respective. Astra, Kayseri, Gaziantep… lucrul ăsta vreau să îl fac și aici”, a declarat Marius Șumdică, în cadrul conferinței de presă premergătoare Supercupei României.