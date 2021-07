Supercupa sau plecarea pentru Ouzounidis! Patronul lui CSU Craiova, nemulțumit de grec

Patronul celor de la CSU Craiova, Mihai Rotaru, pare că este nemulțumit de prestația echipei sale din momentul de față, astfel că este tentat să schimbe din nou la nivelul băncii tehnice!

Oltenii au încheiat sezonul de Liga 1 pe poziția a 3-a, la 13 puncte de campioana CFR Cluj. Cu toate acestea, elevii lui Marinos Ouzounidis au izbutit să cucerească Cupa României, dar și să se califice în Conference League, noua competiție înființată de UEFA. Aceste lucruri nu au fost însă de ajuns pentru patronul echipei, care vrea i-a stabilit deja tehnicianului elen primul obiectiv al noului sezon.

Potrivit informațiilor Pro Sport, conducerea Craiovei nu este mulțumită de cum se prezintă echipa în momentul de față, astfel că este gata să ia o măsură radicală dacă Ouzounidis nu câștigă Supercupa României. Grecul mai are încă un an de contract, dar rezultatele sub așteptări, dar și jocul modest, i-au făcut pe oficialii olteni să ia în calcul o eventuală despărțire de tehnician.

Finanțatorul „juveților”, Mihai Rotaru, este împiedicat însă și de suma pe care ar trebui să o plătească în cazul în care elenul ar părăsi banca Craiovei. 300.000 de euro sunt banii pe care Rotaru ar trebui să îi scoată din buzunar dacă se desparte de antrenorul grec.

Duelul dintre CFR Cluj și CSU Craiova, din Supercupa României, este programat sâmbătă seara, de la ora 20:00, pe Arena Națională din București.