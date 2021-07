Șumudică s-a dezlănțuit după ce echipa sa a câștigat primul meci după 10 zile: „Nu mă mai criticați, eu fac spectacol”

După ce a pierdut Supercupa și a fost la un pas să fie scoasă din Liga Campionilor, echipa pregătită de antrenorul de 50 de ani s-a impus în prima etapă a noului sezon de Liga 1.

Iar Șumudică a ținut să le răspundă tuturor contestatarilor.

„Ce emoții să ai când am avut 13-14 situații de gol? Eu am fost atacant, eu pregătesc echipa să marcăm, nu să jucăm lungă și pe a doua cum zicea Hagi. Jucăm un fotbal plăcut, nu cred că se pune la îndoială victoria noastră. Îmi doresc să fac spectacol, eu vreau să aduc suporterii la stadion, este cea mai mare plăcere a unui antrenor să îți strige publicul numele la final.

Lumea să vorbească că l-am trimis pe Păun în stânga, iar pe Petrila în dreapta, iar ei doi au făcut faza golului de 3-2. Astea sunt ale lui Șumudică. Eu nu sunt tipul care să se închidă, am avut 28 de meciuri consecutive cu gol marcat la Gaziantep. Lumea s-a săturat de lungă și pe a doua. Am dominat adversarul, am ieșit cu pasă din apărare, asta trebuie admirat la această echipă. Sunt ca un meditator care îi pregătesc pe jucători pentru Bacalaureat”, a fost mesajul tehnicianului după succesul în fața formației antrenate de Adrian Mutu.

Un singur lucru l-a deranjat pe Șumudică în evoluția jucătorilor săi.

„Trebuie să reglăm problema fazelor fixe, să avem mai multă responsabilitate în astfel de momente. Iar dacă asta se va întâmpla CFR va fi echipa care va avea din nou un cuvânt greu de spus la campionat. Trebuie făcut ceva cu aceste greșeli de arbitraj.

Am avut penalty la Camora. Și FCSB ieri au avut penalty în minutul 3, nu se poate așa ceva, e clar ca lumina zilei. Îmi pare rău de Radu Petrescu că este arbitru bun. Noi ne chinuim să aducem mingea în careu și când nu ți se dă penalty nu e corect”, a încheiat Șumudică.