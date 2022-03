„Sunt chiar amic bun cu Victor, îl respect foarte mult.”. Laszlo Balint despre postul de antrenor la Rapid

În aceeași zi în care se despărțea de UTA, Laszlo Balint era văzut ca un posibil nou antrenor la Rapid. Fostul tehnician al arădenilor, care a reușit promovarea cu aceștia la finalul sezonului 19/20, a declarat că are o relație bună cu Victor Anghelescu, finanțatorul de la Rapid.

Lszlo Balint, antrenor la Rapid?

„Sunt chiar amic bun cu Victor, îl respect foarte mult. Când a preluat Rapidul, echipa era în Liga 3. Iată că a reușit să o ducă în Liga 1. A devenit o echipă respectată din punct de vedere al jocului și al modului în care se dezvoltă.

Vorbim de un club important, dar care a trecut printr-o perioadă foarte dificilă și sportiv, și financiar.

Am lucrat cu el, chiar dacă pentru o perioadă foarte scurtă, la Snagov, el a fost cel care a insistat să merg la Snagov atunci, după care a ținut să îmi spună personal, după două-trei săptămâni, că va merge să preia Rapidul, o nouă provocare pentru el.

Eu am rămas să continui munca pe care am început-o. Dar chiar dacă am o relație în primul rând bazată pe respect reciproc cu Victor, nu a fost nicio discuție nici direct, nici prin agentul meu. Au fost alte discuții cu alte echipe din Liga 1, a fost sunat agentul meu, nu eu, dar printre ele nu se numără Rapidul”, a clarificat Laszlo Balint pentru cei de la Digi Sport.