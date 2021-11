,,Sunt orbiţi de prostie!” Reacţie virulentă după de FCSB a întors scorul în meciul cu FC Botoşani

FC Botoşani a pierdut meciul din deplasare cu FCSB, din cadrul etapei a 16-a a Ligii 1, scor 1-3, după ce a condus la pauză cu 1-0.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a vorbit după meciul dintre cele două formaţii. Omul de afaceri este de părere că cei care cred că meciul nu a fost câştigat de FCSB în mod concret ,,sunt orbiţi” de prostie”. Finanţatorul lui FC Botoşani a vorbit şi despre o posibilă plecare a lui Hervin Ongenda din Moldova.

,,Tot folclorul dintre FCSB și Botoșani nu are niciun fundament, unii sunt orbiți de prostie. Am avut ocazii, puteam face 2-0, la 1-1 am vrut să câștigăm, ne-am dus peste ei, darr nu a ieșit cum am vrut.

Ne-am obișnuit să controlăm jocul, de aia am adormit până la urmă! Am încercat să jucăm fotbal, am reușit o perioadă. La final, ei a fost mai proaspeți, Marius nu a reacționat.

Fotbaliști pe tarabă nu am și nici nu insist, deși filozofia noastră de a exista este să găsim fotbaliști pe care să-i vindem apoi.

Ongenda are o ofertă din Golf, nu e discutată cu noi, nu e nimic pecetluit, sper să înțeleagă ce e mai bine pentru el.”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Digisport.